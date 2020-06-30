У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу за добу. Де найбільше хворіють

За минулу добу, 29 червня, у Київській області, де посилили карантин, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) збільшилася на 39 осіб до 2 585 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації (ОДА), передають Українські Новини.

"30 червня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 2 585 випадків захворювання на коронавірус (у тому числі 217 дітей та 471 медпрацівник за весь період). Нових випадків за останню добу - 39", - сказано в ньому.

Найбільше випадків зафіксовано у Києво-Святошинському районі - 570.

В Обухівському районі виявлено 282 випадки захворювання, у Бориспільському - 115, у Броварському - 97, у Васильківському - 72, в Баришівському - 71, а в інших - від 1 до 48.

Серед міст з найбільшою захворюваністю - Вишневе (211 випадків). У Білій Церкві зафіксовано 144 випадки, в Обухові - 141, у Ірпені - 132, у Яготині - 98, у Броварах - 92, в Борисполі - 88, у Буча -59, в Коцюбинському - 53, у Фастові - 51, в інших - менше як 50.

На стаціонарному лікуванні перебуває 288 осіб, на самоізоляції - 2 297.

1 332 людини вже одужали, у тому числі 114 дітей. 50 людей загинули від недуги.

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 28 червня збільшилася на 40 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві збільшилася на 57 осіб до 5 037.

Крім того, у п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу.