В Україні за добу коронавірус не виявили тільки у двох областях

В той час, як Україна знову б'є антирекорд із захворюваності на коронавірус, за минулу добу, 25 червня, тільки в Луганській і Херсонській областях не виявили жодного нового випадку захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Динаміка коронавірусу за регіонахми. Карта: covid19.gov.ua

Повідомляється, що нових випадків коронавірусу не виявлено в Херсонській області. Всього підтвердили 188 випадків захворювання на коронавірусну інфекцією, одужали - 175 осіб, летальних випадків – 3.

Динаміка коронавірусу за регіонами. Карта: covid19.gov.ua

Крім того, за добу жодного нового випадку коронавірусу не зафіксували в Луганській області. Всього хворих в області - 75 осіб, вилікувались - 54, летальних випадків не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Україну внесли до списку країн, для яких Євросоюз відкриє кордони.