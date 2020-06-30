Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус

Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих COVID-19, у той час як станом на 29 червня в Україні зафіксували 706 нових випадків зараження на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу там виявили 143 нових випадки, три людини загинули. Про це доповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному селекторній нараді щодо запобігання розповсюдження коронавірусу, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського", – сказано в ньому.

У Закарпатській області, згідно з повідомленням, більш як 70% ліжок медустанов, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими.

"З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться обійти найгірший сценарій. Але медицина повинна бути готова до всього", – сказав Зеленський.

У ході наради уряд запевнив, що готує лікарні до другої хвилі епідемії.

"Зараз є ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості", – сказано в повідомленні.

Також Кабінет Міністрів поки що не збирається відновлювати роботу дитячих таборів.

На нараді Зеленському також доповіли про ситуацію на Прикарпатті і про міжнародну допомогу постраждалим.

Зокрема, з Італії прибув перший літак з рятувальниками, які ліквідують наслідки повені, - човнами, помпами, спеціальними костюмами.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня у Києві зафіксували 57 нових випадків зараження на коронавірус, загальна кількість хворих досягла 5037 осіб.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 28 червня збільшилася на 40 осіб до 2 546.