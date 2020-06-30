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30 червня 2020, вівторок, 22:06 10
Суспільство 2020-06-30T23:15:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ пригрозили закрити українські курорти

У МОЗ пригрозили закрити українські курорти

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, пляжі, Коронавірус, Посилення карантину, відкриття пляжів

Тоді як в Одесі почався пляжний сезон, Кабінет міністрів України може ввести додаткові обмеження щодо курортів. Зокрема, і в Одесі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у ефірі телеканалу 1+1.

При цьому він додав, що в деяких областях різко зросла кількість зайнятих ліжок пацієнтами з COVID-19. На Закарпатті цей показник становить 71%, у Волинській області — 56%, до 50% — у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та в Києві.

"І тому ми не виключаємо, що можемо вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", — заявив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, кияни на київських пляжах відпочивають переважно без масок.

Одеса почалау курортний сезон заповненими пляжами. Лежаки там встановлені з дотриманням дистанції.

В Одесі закрили пляж "Дельфін" через затонулий ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

В Одесі відкрилося 8 комунальних пляжів, решта не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами.

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