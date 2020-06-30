У МОЗ пригрозили закрити українські курорти

Тоді як в Одесі почався пляжний сезон, Кабінет міністрів України може ввести додаткові обмеження щодо курортів. Зокрема, і в Одесі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у ефірі телеканалу 1+1.

При цьому він додав, що в деяких областях різко зросла кількість зайнятих ліжок пацієнтами з COVID-19. На Закарпатті цей показник становить 71%, у Волинській області — 56%, до 50% — у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та в Києві.

"І тому ми не виключаємо, що можемо вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", — заявив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, кияни на київських пляжах відпочивають переважно без масок.

Одеса почалау курортний сезон заповненими пляжами. Лежаки там встановлені з дотриманням дистанції.

В Одесі закрили пляж "Дельфін" через затонулий ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

В Одесі відкрилося 8 комунальних пляжів, решта не обладнані для масового відпочинку і не забезпечені рятувальними постами.