У перший день роботи метро киянин намагався стрибнути з мосту на станції "Дніпро"

У перший день відновлення метро в Києві житель столиці намагався покінчити з собою, стрибнувши з парапету на проїжджу частину на станції метро "Дніпро". Про це повідомляє прес-служба поліції Києва сьогодні, 26 травня. "Киянин намагався покінчити з життям, стрибнувши з парапету на проїжджу частину. Завдяки оперативному реагуванню поліцейського і чергової по станції, чоловіка вдалося врятувати", — йдеться в повідомленні. Врятував невдалого самогубцю поліцейський Вадим Поліщук. Він бачив, як незнайомець перекинув ногу через парапет і спробував стрибнути. "Я почав розмовляти і повільно наближатися до нього, а потім разом з чергової по станції схопив його за одяг, зняв з поручнів і тримав до приїзду лікарів", — розповів правоохоронець. Потім врятований чоловік розповів, що хотів звести рахунки з життям через проблеми в сім'ї. Зараз чоловік перебуває у лікувальному закладі. Поліцейські з'ясовують всі обставини та мотиви скоєного. Як повідомляли Українські Новини, вранці, 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає. Психологи зазначили, що з початком карантину в Києві чоловіки з суїцидальними настроями стали частіше звертатися на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками.