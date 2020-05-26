У перший день роботи метро киянин намагався стрибнути з мосту на станції "Дніпро"

У перший день відновлення метро в Києві житель столиці намагався покінчити з собою, стрибнувши з парапету на проїжджу частину на станції метро "Дніпро".

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва сьогодні, 26 травня.

"Киянин намагався покінчити з життям, стрибнувши з парапету на проїжджу частину. Завдяки оперативному реагуванню поліцейського і чергової по станції, чоловіка вдалося врятувати", — йдеться в повідомленні.

Врятував невдалого самогубцю поліцейський Вадим Поліщук. Він бачив, як незнайомець перекинув ногу через парапет і спробував стрибнути.

"Я почав розмовляти і повільно наближатися до нього, а потім разом з чергової по станції схопив його за одяг, зняв з поручнів і тримав до приїзду лікарів", — розповів правоохоронець.

Потім врятований чоловік розповів, що хотів звести рахунки з життям через проблеми в сім'ї.

Зараз чоловік перебуває у лікувальному закладі. Поліцейські з'ясовують всі обставини та мотиви скоєного.

Як повідомляли Українські Новини, вранці, 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає.

Психологи зазначили, що з початком карантину в Києві чоловіки з суїцидальними настроями стали частіше звертатися на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками.