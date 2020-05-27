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27 травня 2020, середа, 14:16 11
Суспільство 2020-05-27T15:30:02+03:00
Українські Новини
У київському метро в годину-пік обмежуватимуть вхід на станції

У київському метро в годину-пік обмежуватимуть вхід на станції

Анна Рудык
Метро, Карантин, Київський метрополітен, Метрополітен
Метро в Києві. Фото:
Метро в Києві. Фото: "Країна"

Київський метрополітен за два дні з відкриття після карантину перевіз 773 000 чоловік. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передають Українські Новини.

Так, Кличко зазначив, що не всі пасажири дотримуються нових правил роботи метрополітену.

"З висновків після перших двох днів роботи метро - на жаль, не всі пасажири дотримуються соціальної дистанції, не всі носять маску. А в метрополітені і наземному транспорті, нагадаю, обов'язковий масковий режим! Тому не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку себе і людей, які поруч. Тому, я вже наводив цю цифру, - 34 відсотка заражень відбуваються саме в громадському транспорті. І в нинішній ситуації їм слід користуватися тільки у випадку крайньої необхідності", - сказав мер.

Також мер Києва зазначив, що в години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції.

"В метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанції і в масці", - підкреслив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, вчені показали, як легко віруси "їздять в метро".

Також 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає.

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