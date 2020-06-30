В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури

Сьогодні, 30 червня, в Україні проходить зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з української мови та літератури. Неофіційно відповіді на сьогоднішнє ЗНО 2020 з української мови та літератури уже опублікували в мережі.

Так, вчителі, які готують абітурієнтів до ЗНО, опублікували правильні, на їхню думку, відповіді до тестів на сторінці центру підготовки до ЗНО "ZNOUA" в соціальній мережі Facebook. ⠀

"Зачекалися? Гайда перевіряти. Тести виконували вчителі 200-бальники ZNOUA", - повідомили в підписі до опублікованих відповідей.

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 1, 4, 7, 10, 13

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 3, 6, 9, 12, 15

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 2, 5, 8, 11, 14

Як повідомляли Українські Новини, результати ЗНО з української мови та літератури оголосять до 25 липня.

Тим часом, на ЗНО з української мови зареєструвалися 370 тис. осіб.

Також Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почнеться з 1 липня. А додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня. Тим часом, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.