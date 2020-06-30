підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури
30 червня 2020, вівторок, 16:31 110 Інфографіка
Політика 2020-06-30T17:30:29+03:00
Українські Новини
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури

В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури

Ярина Вацяк
ЗНО, результати ЗНО, ЗНО-2020, ЗНО з української мови, відповіді на ЗНО 2020 з української мови та літератури
ЗНО Фото: umannews.city
ЗНО Фото: umannews.city

Сьогодні, 30 червня, в Україні проходить зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) з української мови та літератури. Неофіційно відповіді на сьогоднішнє ЗНО 2020 з української мови та літератури уже опублікували в мережі.

Так, вчителі, які готують абітурієнтів до ЗНО, опублікували правильні, на їхню думку, відповіді до тестів на сторінці центру підготовки до ЗНО "ZNOUA" в соціальній мережі Facebook. ⠀

"Зачекалися? Гайда перевіряти. Тести виконували вчителі 200-бальники ZNOUA", - повідомили в підписі до опублікованих відповідей.

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 1, 4, 7, 10, 13Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 1, 4, 7, 10, 13

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 3, 6, 9, 12, 15Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 3, 6, 9, 12, 15

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 2, 5, 8, 11, 14Відповіді на ЗНО з української мови і літератури. Зошити 2, 5, 8, 11, 14

Як повідомляли Українські Новини, результати ЗНО з української мови та літератури оголосять до 25 липня.

Тим часом, на ЗНО з української мови зареєструвалися 370 тис. осіб.

Також Мандзій заявила, що повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) почнеться з 1 липня. А додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня. Тим часом, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

Більше новин про: ЗНО результати ЗНО ЗНО-2020 ЗНО з української мови відповіді на ЗНО 2020 з української мови та літератури

Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
Поблизу Одеси пронісся смерч 17:19
Через карантин поріг здачі ЗНО хочуть знизити, — ЗМІ 16:47
В Одесі пройшла сильна злива — на вулицях утворилися ріки, водоспади і озера 16:46
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу за добу. Де найбільше хворіють 16:42
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok