Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно

Київська міська державна адміністрація відклала перехід на єдиний електронний квиток на проїзд в транспорті та продовжила умови пільгового проїзду в міському громадському транспорті до 1 січня 2021 року після того, як, Київ заявив про готовність відкласти введення єдиного е-квитка до 2021 для законодавчого врегулювання проїзду пільговиків.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пільгові категорії пасажирів, які мають право безкоштовного проїзду, в тому числі у разі якщо вони не є киянами, зможуть скористатися своїм правом у звичайному режимі до кінця року.

Зокрема, пільговики зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових.

Студенти столичних вищих навчальних закладів зможуть оформити транспортну картку Kyiv Smart Card з пільговим поїздками.

Згідно з розпорядженням КМДА № 931 від 26 червня введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті перенесено з 1 липня 2020 року на 1 січня 2021 року.

У повідомленні КМДА зазначається, що система електронного квитка технічно готова до впровадження і повноцінно працює в міському громадському транспорті з 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко заявляв, що з введенням єдиного е-квитка пільговики, які не є киянами, мають оплачувати проїзд в громадському комунальному транспорті на загальних підставах.

Раніше планувалося завершити експеримент із запровадження електронного квитка 30 жовтня 2019 року і з 31 жовтня 2019 року ввести в промислову експлуатацію автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Потім КМДА відклала введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті до квітня 2020 року, а потім - до липня.