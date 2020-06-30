підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 15:49 10
Транспорт 2020-06-30T16:30:02+03:00
Українські Новини
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно

Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно

Кира Молчанова
Е-квиток, громадський транспорт, Пільговий проїзд
Транспорт. Фото: інформатор
Транспорт. Фото: інформатор

Київська міська державна адміністрація відклала перехід на єдиний електронний квиток на проїзд в транспорті та продовжила умови пільгового проїзду в міському громадському транспорті до 1 січня 2021 року після того, як, Київ заявив про готовність відкласти введення єдиного е-квитка до 2021 для законодавчого врегулювання проїзду пільговиків.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пільгові категорії пасажирів, які мають право безкоштовного проїзду, в тому числі у разі якщо вони не є киянами, зможуть скористатися своїм правом у звичайному режимі до кінця року.

Зокрема, пільговики зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових.

Студенти столичних вищих навчальних закладів зможуть оформити транспортну картку Kyiv Smart Card з пільговим поїздками.

Згідно з розпорядженням КМДА № 931 від 26 червня введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті перенесено з 1 липня 2020 року на 1 січня 2021 року.

У повідомленні КМДА зазначається, що система електронного квитка технічно готова до впровадження і повноцінно працює в міському громадському транспорті з 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко заявляв, що з введенням єдиного е-квитка пільговики, які не є киянами, мають оплачувати проїзд в громадському комунальному транспорті на загальних підставах.

Раніше планувалося завершити експеримент із запровадження електронного квитка 30 жовтня 2019 року і з 31 жовтня 2019 року ввести в промислову експлуатацію автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Потім КМДА відклала введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті до квітня 2020 року, а потім - до липня.

Більше новин про: Е-квиток громадський транспорт Пільговий проїзд

Київ готовий відкласти введення єдиного е-квитка до 2021
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
"Івано-Франківськгаз Збут" просить Міненерго не допустити зривів в постачанні природного газу населенню 16:00 Прес-реліз
Сьогодні виповнилося 79 років з дня початку Лембергського погрому 15:51
Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно 15:49
Власники сонячних електростанцій наполягають на перегляді умов законопроекту №3658 про підтримку відновлювальної енергетики 15:44
У Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,4 бала 15:40
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok