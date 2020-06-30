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30 червня 2020, вівторок, 09:12 6
Транспорт 2020-06-30T10:15:02+03:00
Українські Новини
З вівторка Київ змінить умови проїзду для пільговиків. Кого це стосується

З вівторка Київ змінить умови проїзду для пільговиків. Кого це стосується

Елизавета Кесельман
Кличко, Київ, Пільговий проїзд, Пільги, Громадський транспорт, Плата за проїзд у Києві
Громадський транспорт. Фото: pixabay
Громадський транспорт. Фото: pixabay

У той час, як пенсіонерам збережуть пільговий проїзд у громадському транспорті, із середи, 1 липня, київська влада змінить умови проїзду в громадському транспорті для пільговиків, до числа яких увійдуть також учасники бойових дій та іногородні. Про нові правила проїзду для всіх категорій розповіли в НВ.

Мер Києва Володимир Кличко 12 червня пояснив, що Київ змушений піти на такі кроки, оскільки державний бюджет не компенсує столичним перевізникам послуги по пільговому проїзду пасажирів, не зареєстрованих у Києві.

Зміни торкнуться тих громадян, які зареєстровані в інших містах України , але хочуть скористатися правом на пільговий проїзд. Для цього їм необхідно вжити наступні заходи:

  • придбати квиток будь-яким зручним способом;
  • скористатись ним у громадському транспорті;
  • зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), чек за оплату проїзду або банківську виписку — при оплаті банківською карткою;
  • звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.
  • пільговики-кияни, зареєстровані в столиці, будуть і після 1 липня користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету — по картці киянина.
  • оформити її можна у будь-якому відділенні Ощадбанку

З 1 липня скористатися київським міським транспортом можна буде виключно за електронним квитком (для більшості громадян) або по картці киянина (для пасажирів-пільговиків, зареєстрованих у Києві).

Таким чином всі ті, хто досі міг пред'являти для пільгового проїзду паперові документи (власники посвідчень УБД (учасника бойових дій); особи з інвалідністю, "чорнобильці" і т. д.) з 1 липня зобов'язані користуватися тільки карткою киянина.

10 червня про це попередив пасажирів Київський метрополітен.

У відомстві також оприлюднили повний список пільговиків, які можуть користуватися правом безкоштовного проїзду у метро при наявності картки киянина.

Щоб оформити муніципальну картку киянина, яка дає право пільгового проїзду відповідним категоріям громадян, необхідно звернутись в одне з відділень Ощадбанку.

При собі необхідно мати:

  1. Паспорт;
  2. Ідентифікаційний код;
  3. Документи, що підтверджують право на отримання картки киянина (якщо людина зареєстрована в іншому місті, але навчається або працює в Києві — учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи);
  4. Посвідчення, що дає право на пільги (посвідчення УБД, "чорнобильця" іт.д.);
  5. Довідка переселенця (при наявності);
  6. За бажанням — фото 3×4 або 4x6 (за бажанням заявника, фотографія сканується з паспорта — в такому разі фотографію надавати не потрібно).

Як повідомляли Українські Новини, з 25 травня Київ відновив роботу метрополітену. Платити за проїзд можна за допомогою електронних квитків.

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