З вівторка Київ змінить умови проїзду для пільговиків. Кого це стосується

Мер Києва Володимир Кличко 12 червня пояснив, що Київ змушений піти на такі кроки, оскільки державний бюджет не компенсує столичним перевізникам послуги по пільговому проїзду пасажирів, не зареєстрованих у Києві.

Зміни торкнуться тих громадян, які зареєстровані в інших містах України , але хочуть скористатися правом на пільговий проїзд. Для цього їм необхідно вжити наступні заходи:

придбати квиток будь-яким зручним способом;

скористатись ним у громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), чек за оплату проїзду або банківську виписку — при оплаті банківською карткою;

звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

пільговики-кияни, зареєстровані в столиці, будуть і після 1 липня користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету — по картці киянина.

оформити її можна у будь-якому відділенні Ощадбанку

З 1 липня скористатися київським міським транспортом можна буде виключно за електронним квитком (для більшості громадян) або по картці киянина (для пасажирів-пільговиків, зареєстрованих у Києві).

Таким чином всі ті, хто досі міг пред'являти для пільгового проїзду паперові документи (власники посвідчень УБД (учасника бойових дій); особи з інвалідністю, "чорнобильці" і т. д.) з 1 липня зобов'язані користуватися тільки карткою киянина.

10 червня про це попередив пасажирів Київський метрополітен.

У відомстві також оприлюднили повний список пільговиків, які можуть користуватися правом безкоштовного проїзду у метро при наявності картки киянина.

Щоб оформити муніципальну картку киянина, яка дає право пільгового проїзду відповідним категоріям громадян, необхідно звернутись в одне з відділень Ощадбанку.

При собі необхідно мати:

Паспорт; Ідентифікаційний код; Документи, що підтверджують право на отримання картки киянина (якщо людина зареєстрована в іншому місті, але навчається або працює в Києві — учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи); Посвідчення, що дає право на пільги (посвідчення УБД, "чорнобильця" іт.д.); Довідка переселенця (при наявності); За бажанням — фото 3×4 або 4x6 (за бажанням заявника, фотографія сканується з паспорта — в такому разі фотографію надавати не потрібно).

Як повідомляли Українські Новини, з 25 травня Київ відновив роботу метрополітену. Платити за проїзд можна за допомогою електронних квитків.