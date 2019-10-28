Перехід на електронний квиток у київському транспорті відклали до квітня 2020

Київська міська державна адміністрація вирішила продовжити експеримент з запровадження електронного квитка і відклала введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті до квітня 2020 року.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1864 від 25 жовтня, передають Українськи Новини.

Раніше планувалося завершити експеримент з запровадження електронного квитка 30 жовтня 2019 року і з 31 жовтня 2019 року ввести в промислову експлуатацію автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Доручення департаменту освіти і науки КМДА разом з комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" забезпечити видачу електронних квитків студентам і учням освітніх закладів столиці також відстрочено до 31 березня 2020 року.

Раніше директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров говорив, що рішення перенести запуск в промислову експлуатацію електронного квитка пов'язано з необхідність його удосконалити, як і автомати з продажу е-квитків, так як система давала збої і пасажири метрополітену не могли скористатися електронним квитком в метро.

Один з таких збоїв стався в середині жовтня.

Назаров також спрогнозував, що виведення жетонів та паперових квитків з обігу триватиме до кінця 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві учні за електронним квитком будуть їздити в транспорті безкоштовно.

Раніше Київська міська державна адміністрація запустила електронний квиток у комунальному транспорті в тестовому режимі.