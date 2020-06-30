Аеропорт "Київ" вирішив скоротити половину співробітників через "коронавірусну" кризу

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського, який відновив роботу після карантну з 16 червня, прийняв рішення про скорочення близько 1 тис. співробітників через кризу, спричинену поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, у тому числі висококваліфікованих фахівців галузі. Аеропорт "Київ" об'єднує тисячі спеціалістів, які розвивають авіацію, на їх професійну підготовку витрачається не тільки багато часу, але і значні кошти. Дуже шкода розлучатися з кожним з них, адже у нас сформувалася чудова команда", - сказано в ньому.

Наголошується, що всього в аеропорту на 2 підприємствах, КП "МА "Київ" та ТОВ "Майстер-Авіа", працює близько 2 тис. людей.

На сьогодні кожний підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого з працівників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Нагадується, що керівництво аеропорту неодноразово зверталося за допомогою до влади, але реакції не було.

Згідно з повідомленням, в суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, працюють ще 8 тис. співробітників.

Аеропорт прогнозує повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікує повернення до докарантинного рівня через кілька років.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Київ" потребує фінансової та регуляторної підтримки держави. В іншому випадку вже впродовж найближчих місяців Україна може втратити другий за розміром і пасажиропотоком аеропорт.

Станом на 26 червня з початку відновлення 250 пасажирів не змогли вилетіти з України з аеропорту "Київ".