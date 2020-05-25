Якщо держава не втрутиться, аеропорт "Київ" може не пережити кризу, - гендиректор "МАСТЕР-АВІА"

Міжнародний аеропорт "Київ" потребує фінансової та регуляторної підтримки держави. В іншому випадку вже впродовж найближчих місяців Україна може втратити другий за розміром і пасажиропотоком аеропорт. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив генеральний директор керуючої компанії ТОВ "МАСТЕР-АВІА" Олег Левченко.

За його словами, за час карантину доходи аеропорту скоротилися на 92%, місячний пасажиропотік зменшився зі 100 тисяч до нуля. З аеропорту здійснюється один поштовий і до двох внутрішніх бізнес-рейсів на місяць. Від березня майже 2000 осіб, окрім критично важливого персоналу, - у відпустці за власний рахунок.

При цьому, втративши доходи, аеропорт продовжує нести витрати на підтримку інфраструктури й безпеки польотів, виконувати податкові та кредитні зобов'язання.

"Патова ситуація: доходів немає, витрати збільшуються і водночас ще необхідно дати авіакомпаніям знижки до 80%, інакше вони взагалі не полетять. Безумовно, без допомоги держави аеропорту не вижити. І ми, керівництво аеропорту, про це вже кричимо третій місяць, пишемо в усі інстанції", - повідомив Олег Левченко.

Він заявив, щоб зберегти аеропорт, держава має запровадити мінімальні ставки на авіаційне обслуговування (пасажирський збір, збір за зліт-посадку, збір за безпеку), які встановлює Міністерство інфраструктури, забезпечити прямі фінансові дотації, а також створити рівні умови для двох аеропортів Києва: на відміну від "Борисполя", "Київ" третій місяць простоює.

"Це абсолютно нормальна практика, якщо держава візьме на себе функцію регулювання та розподілу потоків пасажирів, рейсів. Пропорція 30% на 70% дасть можливість обом аеропортам зберегти рівну конкуренцію та забезпечить достатнім пасажиропотоком для стабілізації і подальшого розвитку економіки підприємств", - додав гендиректор "МАСТЕР-АВІА".

Звернення наразі не принесли результату: Офіс президента і РНБО перенаправили їх до Кабінету Міністрів. "Якщо держава не допоможе нам фінансово і регуляторно, ми не зможемо вижити. Така ж ситуація в регіональних аеропортах. Відмінність тільки в тому, що вони не мають конкурентів. В Одесі, Харкові, Херсоні - по одному аеропорту. У Києві - два. Ми змушені конкурувати, перебуваючи при цьому в нерівних умовах", - повідомив Олег Левченко.

Сьогодні аеропорт повністю підготовлений до відновлення регулярного авіасполучення з 15 червня. Однак, за словами гендиректора "МАСТЕР-АВІА", це може тільки збільшити видаткову частину: "Якщо кілька авіакомпаній почнуть літати невеликим числом рейсів, ми все одно будемо змушені виводити на роботу повноцінні зміни. Не зможемо ж ми використовувати частину злітно-посадкової смуги, вона повинна працювати вся... Очевидно, треба буде надати співробітникам і пасажирам маски, антисептики, рукавички, захисні щитки, забезпечити соціальне дистанціювання та інформування".

Поновлення строків погашення кредиту та відсоткової ставки після карантину збільшить витрати аеропорту вдвічі.

Нагадаємо, з 2010 року ТОВ "МАСТЕР-АВІА" інвестувало в реконструкцію МА "Київ" приблизно 2,1 мільярда гривень, частина цих коштів - кредитна.