Турчинов очолив передвиборчий штаб "Євросолідарності"

Виборчий штаб партії "Європейська солідарність" на місцевих виборах очолив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов .

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook співголова фракції у Верховній Раді Ірина Геращенко, передають Українські Новини.

"Турчинов очолив виборчий штаб "Європейської Солідарності". Ставимо перед собою благородну мету: об'єднати всі здорові, демократичні, проукраїнські і проєвропейські сили, зупинити реванш, не дати жодного шансу п'ятій колоні Кремля на місцевих виборах", - написала вона.

Геращенко також зазначила, що партія закликає до об'єднання усі проукраїнські політичні партії і сили навколо збереження України, захисту її від дилетантів і зрадників.

Як повідомляли Українські Новини, "Євросолідарність" має намір оголосити кандидата в мери Києва у серпні.

Раніше Венедіктова повідомила, що в Офісі генпрокурора не готують підозри у держзраді Турчинову і Порошенку. За її словами, перспектива у цій справі поки що незрозуміла.Тим часом Рада має намір оголосити місцеві вибори 13-17 липня.