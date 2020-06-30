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30 червня 2020, вівторок, 11:29 7
Вибори 2020-06-30T13:45:03+03:00
Українські Новини
Рада оголосить місцеві вибори 13-17 липня

Рада оголосить місцеві вибори 13-17 липня

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: Цензор.немає
Вибори. Фото: Цензор.немає

Верховна Рада планує оголосити місцеві вибори 13-17 липня, однак все ще існує вірогідність їх скасування, у разі посилення карантинного режиму.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко на погоджувальній раді, передають Українські Новини.

"Ми готуємо постанови щоб наступного (пленарного) тижня їх проголосувати і оголосити вибори", - сказав він.

Корнієнко повідомив, що на даний момент відповідні проєкти постанови готуються робочою групою, створеної минулого тижня всередині комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством фінансів та Центральною виборчою комісією (ЦВК).

Він зазначив, що минулий проєкт постанови не дуже підходить для оголошення виборів до 2020 року через децентралізацію.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила фінансування місцевих виборів на 1,155 млрд гривень або 54% з 2,155 млрд гривень до 1 млрд гривень. ЦВК висловила занепокоєння можливим скороченням витрат на місцеві вибори.

Крім того, на майбутніх виборах можна буде голосувати за місцем проживання, а не прописки. виборець зможе подати заяву про зміну виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців як у паперовій, так і в електронній формі.

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