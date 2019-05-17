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17 травня 2019, пʼятниця, 16:52 48 Документ
Політика 2019-05-17T17:02:20+03:00
Українські Новини
Турчинов подав у відставку

Турчинов подав у відставку

Олександр Турчинов. Фото: nahnews.org
Олександр Турчинов. Фото: nahnews.org

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"У зв'язку з припиненням повноважень Президента України, який призначав мене на посаду, прошу розглянути питання про припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі в кожному військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", - йдеться в повідомленні з посиланням на заяву Турчинова.

Турчинов обіймав посаду секретаря РНБО з січня 2015 року по травень 2019 року.

Відзначається, що завдяки секретарю була прийнята нова стратегія національної безпеки, військова доктрина, концепція розвитку сектора безпеки і оборони, стратегія кібербезпеки, затверджено стратегічний оборонний бюлетень, концепція реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, концепція забезпечення контррозвідувального режиму в Україні, доктрина інформаційної безпеки та пакет нормативно-правових актів з санкційної політики.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявила про звільнення з посади представника Президента в Раді.

Тим часом, Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

Також Райнін подав у відставку.

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