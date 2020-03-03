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03 березня 2020, вівторок, 19:50 5
ЗМІ 2020-03-03T22:33:08+02:00
Українські Новини
Законопроект про медіа містить інструменти цензури, - Офіс представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезира

Законопроект про медіа містить інструменти цензури, - Офіс представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезира

Елизавета Кесельман
ОБСЄ, Арлем Дезір, Володимир Бородянський, Закон про медіа
Журналістика. Фото: pixabay
Журналістика. Фото: pixabay

Законопроект "Про медіа", який передбачає обмеження журналістів, містить інструменти цензури. Про це йдеться у правовому аналізі законопроекту "Про медіа", підготовленому Офісом представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, передають Українські Новини.

"Необхідно, щоб цей законопроект був приведений у відповідність з чинними міжнародними стандартами, зобов'язаннями ОБСЄ і передовою практикою в області свободи слова і свободи інформації, щоб уникнути будь-якого негативного впливу на свободу ЗМІ в країні", - підкреслює Дезір.

В аналізі зазначається, що існують побоювання щодо ряду обмежень в законопроекті, що зачіпають контент, який може поширюватися на території України.

В аналізі підкреслюється, що хоча конкретні ситуації, що зачіпають національну безпеку, можуть виправдовувати введення певних обмежень права на свободу вираження поглядів, ці обмеження повинні бути чітко визначено у кожному конкретному випадку.

Крім цього, на думку експертів, особливу небезпеку викликає можливість накладення штрафу на певні ЗМІ шляхом повної заборони їх поширення, що може зробити негативний вплив на сферу українських ЗМІ.

У відповідності з міжнародними стандартами заходи, спрямовані на онлайн-контент, повинні застосовуватися тільки до конкретних частин контенту, але не до всієї послугу або додатком.

У правовому аналізі розглядаються також рамки, застосовні до призначення членів, функціонування і повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Зокрема, існують побоювання, що вимоги до кандидатів на членство в Раді є дуже широкими і загальними, а процедура звільнення членів ради може поставити під загрозу його незалежність.

ОБСЄ закликає владу вжити їх рекомендації перед прийняттям закону, щоб полегшити регулювання свободи ЗМІ в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Інтернет-асоціація вважає, що законопроект "Про медіа" впроваджує цензуру серед суб'єктів у сфері телекомунікацій і просить профільний комітет відправити законопроект на доопрацювання.

11 депутатів Верховної Ради із фракції "Слуги народу" пропонують парламенту передати Нацраді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації, а також законодавчо закріпити вимогу до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який буде прийматися за участю Нацради з телебачення і радіомовлення

Раніше влада, в тому числі міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, виступали за необхідність удосконалення законодавчого регулювання медіа, в тому числі врегулювати стандарти написання новин, ввести кримінальну відповідальність за маніпуляцію інформацією.

 

 

 

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