У "Слузі народу" розповіли, чи є обмеження для блогерів у скандальному законопроєкті про медіа

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нагадаю, законопроєкт "Про медіа" розроблений саме для імплементації Директиви ЄС про аудіовізуальні медиауслуги. А не для придушення свободи слова, як говорять наші опоненти. Ми вводимо правила, які вже довели свою ефективність в Європі. Більш того, прийняття закону є зобов'язанням України перед Радою Європи, яка якраз і стежить за дотриманням прав людини... Але ще раз підкреслю: не буде ніяких обмежень свободи онлайн-медіа! І тим більше ніяких переслідувань за приватні повідомлення в соцмережах. Згідно із законом, ваша особиста Facebook-сторінка - це взагалі не ЗМІ. Навіть якщо ви - популярний блогер", - написала Кравчук.

Вона додала, що більшість чинних законів у сфері комунікацій були написані на початку 1990-х років.

"Коли писався закон "Про інформаційні агенства", в Україні ще не було жодного інтернет-ЗМІ. Зараз вперше в історії України буде врегульована діяльність онлайн-медіа. Це дозволить ефективно боротися з інформаційними атаками держави-агресора", - додала депутат.

У той же час голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко ("Слуга народу") вказав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що "слід синхронізуватися з європейськими колегами".

"Враховуємо їх (європейських колег) досвід. Приміром, минулого тижня у Франції прийняли закон про мову ненависті в інтернеті. З 1 липня соціальних мереж, таким як Facebook, Twitter, YouTube, Instagram і Snapchat, буде надаватися тільки одну годину для отримання контенту, пов'язаного з тероризмом і педофілією, якщо цього вимагають органи влади. За невиконання - штраф у розмірі до 1,25 млн євро. А за системні порушення - адміністративний штраф у розмірі до 4% від глобального доходу платформи", - написав Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа.

Як повідомляли Українські Новини, раніше гуманітарний комітет Верховної Ради повернув на доопрацювання скандальний законопроєкт про медіа.

Раніше комітет Ткаченка похвалився, що працює над законопроєктом про медіа, підсилює тиск влади на ЗМІ.

Тим часом Офіс представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезира заявив, що законопроєкт про медіа містить інструменти цензури.