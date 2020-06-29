В Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей

Станом на 29 червня, тоді як в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус, Київ і 12 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 28 червня Миколаївська область визнана такою, що відповідає критеріям, Івано-Франківська та Харківська - не відповідають критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавирусной інфекцією (визначений як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (70,78%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,23), Луганська (23,57) та Чернігівська (19,94) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (21,42%), Закарпатська (16,12%), Львівська (15,17%), Рівненська (19,90%), Хмельницька (14,19%), Івано-Франківська (11,07%), Харківська (11,32%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Харківська (14,73%), Київська (27,68%), Одеська (17,36%), Хмельницька (52,75%) області, а також Київ (50,32%).

У Києві заповненість становить 38,78%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 98,72, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,02%.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 646 до 43 628, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 147 порівняно з попередньою добою, 27 червня.

Також Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.