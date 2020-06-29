підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 червня 2020, понеділок, 11:52 10
Суспільство 2020-06-29T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей

В Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, карнтин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Станом на 29 червня, тоді як в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус, Київ і 12 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 28 червня Миколаївська область визнана такою, що відповідає критеріям, Івано-Франківська та Харківська - не відповідають критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавирусной інфекцією (визначений як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (70,78%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,23), Луганська (23,57) та Чернігівська (19,94) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (21,42%), Закарпатська (16,12%), Львівська (15,17%), Рівненська (19,90%), Хмельницька (14,19%), Івано-Франківська (11,07%), Харківська (11,32%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Харківська (14,73%), Київська (27,68%), Одеська (17,36%), Хмельницька (52,75%) області, а також Київ (50,32%).

У Києві заповненість становить 38,78%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 98,72, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,02%.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 646 до 43 628, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 147 порівняно з попередньою добою, 27 червня.

Також Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні карнтин

Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль
В Україні до пом'якшення карантину не готовий Київ і ще 12 областей
Новини
Дружина депутата Миколаївської облради застрелилася 13:30
У ЗСУ за добу зафіксували один новий випадок коронавірусу 13:22
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих 13:02
Росія заперечує причетність до підвищення рівня радіації в Північній Європі 12:56
Карантин в Україні зайде на друге коло: зірвуться вибори, закриють ринки, збільшать штрафи, – ЗМІ 12:45
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії 16:22
ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБУ у справі Писарука і Бахматюка, - асоціації юристів 15:38
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917 10:35
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
більше новин
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке" 14:57
Дитячий табір. Фото: Pixabay
Дитячі табори в Україні відкриються не раніше серпня, - МОЗ 16:27
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області продовжує зростати. Де найбільше хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok