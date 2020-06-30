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30 червня 2020, вівторок, 12:27 16
Суспільство 2020-06-30T13:45:02+03:00
Українські Новини
У п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу

У п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу

Валерия Драгомирова
Карантин, Статистика, коронавірус в Україні, Нові випадки коронравірусу
Коронавірус в Україні. Карта: covid19.gov.ua
Коронавірус в Україні. Карта: covid19.gov.ua

У той час, як у МОЗ заявили, що послабити карантин готові Київська та Вінницька області, у Луганській, Дніпропетровській, Херсонській, Кропивницькій та Черкаській областях не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус за минулу добу, 29 червня, у той час, як захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла.

Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Повідомляється, що нових випадків коронавірусу не зафіксували в Херсонській області. Всього в області підтвердили 191 випадок Covd-19, 176 осіб одужали, 3 - померли.

Також за минулу добу коронавірус не зафіксували в Черкаській області. Всього хворих в області - 642 людини, вилікувались - 454, 24 летальних випадки.

Крім того, вірус не виявили у Дніпропетровській, Кропивницькій та Луганській областях.

Всього в Дніпропетровській області захворювання виявили у 1087 осіб, одужали - 913, 23 померлих.

646 випадків Covid-19 зафіксували в Кропивницькій області, 535 осіб одужали, 31 летальний випадок.

У Луганській області 80 хворих, вилікувались 58 людей, ні одного померлого.

Як повідомляли Українські Новини, після дводенного падіння захворюваність на коронавірус у Києві виросла.

Крім того, у ВРУ зареєстровано ще 1 новий випадок зараження коронавірусом.

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У п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу
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