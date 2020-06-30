ВООЗ відправить експертів до Китаю з метою пошуку джерела виникнення коронавірусу

У той час, як у світі від коронавірусу померли більш як 500 тис. людей, найближчим часом група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) відправиться в Китай для пошуку джерела виникнення коронавірусу. Про це повідомляє DW.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреісуса, таке рішення допоможе вивчити природу інфекції.

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах", - пояснив генеральний директор ВООЗ.

Він не уточнив, у чому саме полягатиме місія групи. Відомо, що ВООЗ вже кілька тижнів намагається отримати від Китаю дозвіл на залучення експертів організації до вивчення походження вірусу.

Пандемія на глобальному рівні лише набирає обертів, зазначив гендиректор ВООЗ. При цьому багато країн добилися прогресу в боротьбі з інфекцією, додав Гебреісус. Він закликав не втрачати надію.

Як повідомляли Українські Новини, НАТО представили план дій з трьох пунктів на випадок другої хвилі коронавірусу.

Тим часом у столиці Китаю Пекіні коронавірус набирає обертів. Через побоювання виникнення другої хвилі коронавірусу влада закрила місто на в'їзд і виїзд, і повернули карантин.