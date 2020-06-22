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22 червня 2020, понеділок, 18:57 9
Суспільство 2020-06-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ заявили, що Київська та Вінницька області готові до ослаблення карантину

У МОЗ заявили, що Київська та Вінницька області готові до ослаблення карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, Послаблення карантину, Карантинні обмеження, Вимоги МОЗ
Карантин. Рукавички. Фото: Pixabay
Карантин. Рукавички. Фото: Pixabay

У той час, як Київ та 9 областей не відповідають критеріям для послаблення карантину станом на 21 червня, Міністерство охорони здоров'я  22 червня опублікувало показники готовності областей до послаблення карантину за новою методикою: Київ і Вінницька область готові до пом'якшення карантину. Про це повідомляє МОЗ.

Так, з 22 червня регіоном з широким розповсюдженням коронавірусу вважається:

  • той, в якому завантаженість ліжок у медичних закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 складає більш як 50%;
  • в якому середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менш як 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 складає більш як 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 складає більш як 10%.

Згідно з новими показниками, кількість неготових до ослаблення карантину областей скоротилася з дев'яти до восьми. Це Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська та Рівненська області.

При цьому Київ і Вінницька область станом на 22 червня готові до пом'якшення карантину через те, що відповідають вимогам МОЗ, які дозволяють послабити обмеження.

Також з понеділка, 22 червня, в Одесі посилили карантинні обмеження.

Так, в Україні зросла кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину.

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