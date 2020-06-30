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30 червня 2020, вівторок, 10:31 13
Силові структури 2020-06-30T12:00:03+03:00
Українські Новини
У ЗСУ зафіксували ще 1 новий випадок зараження коронавірусом

У ЗСУ зафіксували ще 1 новий випадок зараження коронавірусом

Елизавета Драбкина
ЗСУ, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в ЗСУ
ЗСУ. Фото: armyinform
ЗСУ. Фото: armyinform

За минулу добу, 29 червня, у Збройних силах було зареєстровано 1 новий випадок захворювання на коронавірус, всього у ЗСУ хворіє 181 людина в той час, як в Україні захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 30 червня у Збройних Силах України хворіє 181 людина гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 310 осіб, летальних випадків - 5", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебувають 555 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 40 осіб.

За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на COVID-19.

Військовослужбовець (Київська область) перебуває в ізоляторі військової частини і планується до госпіталізації в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ".

Стан пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня у Збройних силах був зареєстрований 1 новий випадок захворювання.

Раніше Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

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