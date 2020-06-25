"Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ. Які поїзди будуть курсувати

Після того, як "Укрзалізниця" запланувала відновити сполучення зі Львовом 26 червня, акціонерне товариство запускає потяги далекого прямування зі Слов'янськом, що у Донецькі області учерез введення карантинних послаблень в місті. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" на сайті, передають Українські Новини. У зв'язку з пом'якшенням карантину, "Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ у Донецькій області. Також відновила продаж квитків з призначенням в це місто. Відновлено зупинку на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування. №1\/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка №712\/711 Київ – Костянтиновка №126\/125 Київ – Костянтиновка Також відновили зупинку в Слов'янську приміські поїзди. №6018 Фенольна – Лиман №6225 Святогірськ – Краматорськ №6002 Слов'янськ – Святогірськ № 6208 Слов'янськ – Курдюмівка №6231 Святогірськ – Скотувата №6244 Скотоватая – Близнюки №6251 Близнюки – Скотувата №6072 Скотоватая – Слов'янськ №6004 Костянтиновка – Святогірськ №6249 Лиман – Фенольна №6219 Лиман – Близнюки "Укрзалізниця" відновила сполучення зі Слов'янськом. Фото: Facebook\/Укрзалізниця Раніше Українські Новини повідомляли, АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 25 червня, відновлює курсування 20 приміських поїздів у Львівські області. Крім того, через наслідки непогоди в Івано-Франківській області "Укрзалізниця" скасувала 7 приміських поїздів. Тим часом у Слов'янському психоневрологічному інтернаті 22 співробітники заразилися COVID-19. Загалом в Донецькі області з початку епідемії підтверджено 399 особи з коронавірусом.