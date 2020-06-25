"Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ. Які поїзди будуть курсувати

Після того, як "Укрзалізниця" запланувала відновити сполучення зі Львовом 26 червня, акціонерне товариство запускає потяги далекого прямування зі Слов'янськом, що у Донецькі області учерез введення карантинних послаблень в місті.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" на сайті, передають Українські Новини.

У зв'язку з пом'якшенням карантину, "Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ у Донецькій області. Також відновила продаж квитків з призначенням в це місто.

Відновлено зупинку на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування.

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка

№712/711 Київ – Костянтиновка

№126/125 Київ – Костянтиновка

Також відновили зупинку в Слов'янську приміські поїзди.

№6018 Фенольна – Лиман

№6225 Святогірськ – Краматорськ

№6002 Слов'янськ – Святогірськ

№ 6208 Слов'янськ – Курдюмівка

№6231 Святогірськ – Скотувата

№6244 Скотоватая – Близнюки

№6251 Близнюки – Скотувата

№6072 Скотоватая – Слов'янськ

№6004 Костянтиновка – Святогірськ

№6249 Лиман – Фенольна

№6219 Лиман – Близнюки

"Укрзалізниця" відновила сполучення зі Слов'янськом. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Раніше Українські Новини повідомляли, АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 25 червня, відновлює курсування 20 приміських поїздів у Львівські області.

Крім того, через наслідки непогоди в Івано-Франківській області "Укрзалізниця" скасувала 7 приміських поїздів.

Тим часом у Слов'янському психоневрологічному інтернаті 22 співробітники заразилися COVID-19. Загалом в Донецькі області з початку епідемії підтверджено 399 особи з коронавірусом.