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25 червня 2020, четвер, 12:24 8
Транспорт 2020-06-25T13:45:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ. Які поїзди будуть курсувати

"Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ. Які поїзди будуть курсувати

Ирина Николенко
Укрзалізниця, Поїзди, Потяги, Донецька область, Слов'янськ, Послаблення карантину, білети на поїзд, відновлення залізничного сполучення, відновлення пасажирських перевезень, відновлення сполучення
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Після того, як "Укрзалізниця" запланувала відновити сполучення зі Львовом 26 червня, акціонерне товариство запускає потяги далекого прямування зі Слов'янськом, що у Донецькі області учерез введення карантинних послаблень в місті.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" на сайті, передають Українські Новини.

У зв'язку з пом'якшенням карантину, "Укрзалізниця" відновила зупинку поїздів дальнього та приміського сполучення на станції Слов'янськ у Донецькій області. Також відновила продаж квитків з призначенням в це місто.

Відновлено зупинку на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування.

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка

№712/711 Київ – Костянтиновка

№126/125 Київ – Костянтиновка

Також відновили зупинку в Слов'янську приміські поїзди.

№6018 Фенольна – Лиман

№6225 Святогірськ – Краматорськ

№6002 Слов'янськ – Святогірськ

№ 6208 Слов'янськ – Курдюмівка

№6231 Святогірськ – Скотувата

№6244 Скотоватая – Близнюки

№6251 Близнюки – Скотувата

№6072 Скотоватая – Слов'янськ

№6004 Костянтиновка – Святогірськ

№6249 Лиман – Фенольна

№6219 Лиман – Близнюки

"Укрзалізниця" відновила сполучення зі Слов'янськом. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Раніше Українські Новини повідомляли, АТ "Укрзалізниця" сьогодні, 25 червня, відновлює курсування 20 приміських поїздів у Львівські області.

Крім того, через наслідки непогоди в Івано-Франківській області "Укрзалізниця" скасувала 7 приміських поїздів.

Тим часом у Слов'янському психоневрологічному інтернаті 22 співробітники заразилися COVID-19. Загалом в Донецькі області з початку епідемії підтверджено 399 особи з коронавірусом.

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