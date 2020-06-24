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24 червня 2020, середа, 13:06 8
Транспорт 2020-06-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
З 26 червня "Укрзалізниця" має намір відновити поїзди до Львова з Києва і Одеси: графік і список напрямків

З 26 червня "Укрзалізниця" має намір відновити поїзди до Львова з Києва і Одеси: графік і список напрямків

Ирина Николенко
Укрзалізниця, квитки на потяги, залізничні перевезення, залізничне сполучення
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Після запуску ще одного поїзду далекого спрямування напряму "Київ - Шостка", "Укрзалізниця" з 26 червня відновлює залізничне сполучення зі Львовом. Про це повідомляє пресслужба компанії, передають Українські Новини.

З 26 червня "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом.

Список поїздів

  • №743 / 744 Дарниця, Київ – Львів
  • №715 / 716 Київ – Львів
  • №91 / 92 Київ – Львів
  • №12 / 11 Львів – Одеса

За словами в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, з 26 червня відновлять роботу поїзд, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.

"Зараз ми закінчуємо роботи по призначенню зазначених поїздів і вже незабаром відкриємо продаж квитків", – повідомив він.

Графік поїздів

Поїзд №743 / 744 Дарниця, Київ – Львів буде відправлятися зі станції Дарниця о 17:07, зі станції Київ-Пасажирський о 17:33 і прибувати до Львова о 22:49. Назад відправлення зі Львова о 6:02 і прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:17, на станцію Дарниця о 11:43. Під час проходження передбачені зупинки на таких станціях Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче.

Поїзд №715 / 716 Київ – Львів буде вирушати з Києва о 06:50 і прибуватиме до Львова о 13:45. Зворотне відправлення о 16:12 прибуття в Київ о 23:08. Зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький та Тернопіль.

Поїзд №91 / 92 Київ – Львів буде вирушати з Києва о 22:37 і прибувати до Львова о 6:26. Зворотне відправлення о 23:19 і прибуття в Київ о 6:49. Під час проходження поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Підзамче.

Поїзд №12 / 11 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова о 22:24 і прибуватиме до Одеси о 8:43. У зворотному напрямку відправлення о 21:59 і прибуття до Львова в 08:04. Передбачені зупинки на станціях Тернопіль, Хмельницький, Жмеринка.

Також у компанії додають, що в поїздах проводять посилену дезінфекцію до та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санитайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наклейки про правила особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Всі пасажири в поїздах повинні обов'язково бути в захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон.

Як повідомляли Українські Новини, через непогоду в Івано-Франківській області "Укрзалізниця" скасувала 7 потягів до ліквідації наслідків повені.

Тим часом "Укрзалізниця" займається поступовим відновлення залізничного сполучення всередині України.

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