Список усіх поїздів Укрзалізниці в умовах карантину

Тоді як закордонні поїздки залишаються ускладненими, а у зв'язку з початком літнього сезону українці стали більше подорожувати, Укрзалізниця почала поступово відновлювати залізничне сполучення по країні. Українські Новини зробили добірку поїздів, які зараз курсують і на які можна придбати квитки. Зараз придбати квитки можна на такі напрямки №1\/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка №7\/8 Київ – Івано-Франківськ №749\/750 Київ – Івано-Франківськ №29\/30 Київ – Ужгород №98\/97 Ковель – Київ №772\/771 Хмельницький – Київ Швидкісний експрес Kyiv Boryspil Express – міжнародний аеропорт "Бориспіль" №6202\/6008 Козятин – Фастів – Київ №7032 Фастів – Київ №6070 Тарасівка – Київ №6014 Фастів – Київ №6029 Київ – Фастів №6027\/6213 Київ – Фастів – Козятин №6035 Київ – Фастів №6023\/6211 Київ – Фастів – Козятин №6902 Київ – Ніжин №6915 Ніжин – Київ №6930 Київ – Ніжин №6929 Ніжин – Київ №6880 Київ – Яготин №6809 Яготин – Дарниця №106\/105 Одеса – Київ на станції Вінниця №772\/771 Хмельницький – Київ на станції Гнівань № 779\/780 Суми – Вінниця № 774\/773 Київ – Шостка №20\/19 Київ – Лисичанськ №53\/54 Дніпро – Одеса №116\/115 Київ – Бердянськ №136\/135 Київ – Покровськ №1\/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка №712\/711 Київ – Костянтинівка №126\/125 Київ – Костянтиновка №6018 Фенольна – Лиман №6225 Святогірськ – Краматорськ №6002 Слов'янськ – Святогірськ № 6208 Слов'янськ – Курдюмівка №6231 Святогірськ – Фенольна №6244 Фенольна – Близнюки №6251 Близнюки – Фенольна №6072 Фенольна – Словянськ №6004 Костянтиновка – Лиман №6249 Лиман – Фенольна №6219 Лиман – Близнюки Раніше Українські Новини повідомляли, 19 червня почнуть курсувати поїзди за маршрутами, на які вже можна придбати квитки з поєднанням: Запоріжжя - Ужгород, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Ужгород, Київ - Херсон. У Вінницькій області Укрзалізниця відновила рух поїздів далекого прямування.