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17 червня 2020, середа, 15:10 17
Транспорт 2020-06-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
Список усіх поїздів Укрзалізниці в умовах карантину

Список усіх поїздів Укрзалізниці в умовах карантину

Ирина Николенко
Карантин, Укрзалізниця, Поїзди, Розклад поїздів, графік руху поїздів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Тоді як закордонні поїздки залишаються ускладненими, а у зв'язку з початком літнього сезону українці стали більше подорожувати, Укрзалізниця почала поступово відновлювати залізничне сполучення по країні. Українські Новини зробили добірку поїздів, які зараз курсують і на які можна придбати квитки.

Зараз придбати квитки можна на такі напрямки

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка

№7/8 Київ – Івано-Франківськ

№749/750 Київ – Івано-Франківськ

№29/30 Київ – Ужгород

№98/97 Ковель – Київ

№772/771 Хмельницький – Київ

Швидкісний експрес Kyiv Boryspil Express – міжнародний аеропорт "Бориспіль"

№6202/6008 Козятин – Фастів – Київ

№7032 Фастів – Київ

№6070 Тарасівка – Київ

№6014 Фастів – Київ

№6029 Київ – Фастів

№6027/6213 Київ – Фастів – Козятин

№6035 Київ – Фастів

№6023/6211 Київ – Фастів – Козятин

№6902 Київ – Ніжин

№6915 Ніжин – Київ

№6930 Київ – Ніжин

№6929 Ніжин – Київ

№6880 Київ – Яготин

№6809 Яготин – Дарниця

№106/105 Одеса – Київ на станції Вінниця

№772/771 Хмельницький – Київ на станції Гнівань

№ 779/780 Суми – Вінниця

№ 774/773 Київ – Шостка

№20/19 Київ – Лисичанськ

№53/54 Дніпро – Одеса

№116/115 Київ – Бердянськ

№136/135 Київ – Покровськ

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтиновка

№712/711 Київ – Костянтинівка

№126/125 Київ – Костянтиновка

№6018 Фенольна – Лиман

№6225 Святогірськ – Краматорськ

№6002 Слов'янськ – Святогірськ

№ 6208 Слов'янськ – Курдюмівка

№6231 Святогірськ – Фенольна

№6244 Фенольна – Близнюки

№6251 Близнюки – Фенольна

№6072 Фенольна – Словянськ

№6004 Костянтиновка – Лиман

№6249 Лиман – Фенольна

№6219 Лиман – Близнюки

Раніше Українські Новини повідомляли, 19 червня почнуть курсувати поїзди за маршрутами, на які вже можна придбати квитки з поєднанням: Запоріжжя - Ужгород, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Ужгород, Київ - Херсон.

У Вінницькій області Укрзалізниця відновила рух поїздів далекого прямування.

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