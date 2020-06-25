"Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 25 червня вирішило відновити курсування 12 приміських поїздів за регіональним філіалом "Львівська залізниця", також 26 червня буде додано ще 8 приміських поїздів в той час, як було опубліковано список всіх поїздів "Укрзалізниці" в умовах карантину.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Це рішення було ухвалене на основі рекомендації регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

Розклад приміських поїздів у львівській області

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" має намір відновити поїзда до Львова з Києва та Одеси з 26 червня.

За словами в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, з 26 червня відновлять роботу поїздів, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.

Раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.

Крім того, "Укрзалізниця" поки що не запускає поїзди в 5 областей.