підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 07:00 6 Інфографіка
Суспільство 2020-06-25T07:30:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області

"Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Поїзди, приміські поїзди, розклад руху примільких поїздів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 25 червня вирішило відновити курсування 12 приміських поїздів за регіональним філіалом "Львівська залізниця", також 26 червня буде додано ще 8 приміських поїздів в той час, як було опубліковано список всіх поїздів "Укрзалізниці" в умовах карантину.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Це рішення було ухвалене на основі рекомендації регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації.

Розклад приміських поїздів у львівській області Розклад приміських поїздів у львівській області

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" має намір відновити поїзда до Львова з Києва та Одеси з 26 червня.

За словами в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, з 26 червня відновлять роботу поїздів, які раніше курсували через Львів без зупинки для висадки та посадки пасажирів.

Раніше Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.

Крім того, "Укрзалізниця" поки що не запускає поїзди в 5 областей.

 

Більше новин про: Укрзалізниця Поїзди приміські поїзди розклад руху примільких поїздів

Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
"Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області 07:00 Інфографіка
Аваков в травні отримав менше, ніж всі свої заступники 06:35 Документ
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в травні крім окладу отримав 33 тис. гривень допомоги з тимчасової непрацездатності 06:30 Документ
Потужні зливи і повені в Україні продовжаться: синоптик надала невтішний прогноз 06:00 Карта
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
У травні через обмеження бюджету глава МЗС Кулеба та всі його заступники отримали по 47,2 тис. гривень 06:00 Документ
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут 16:38
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok