Вибори скасують, якщо восени буде новий карантин через коронавірус, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускає, що проведення місцевих виборів, для яких ЦВК просила ввести 260 сторінок змін у Виборчий кодекс, буде під загрозою скасування у разі введення в Україні тотальних карантинних обмежень.

Про це він повідомив в ході пресконференції в четвер, передають Українські Новини.

"Ми плануємо проведення виборів. Світ живе в умовах невизначеності з коронавірусом, "коронакризисом", якщо в Україні будуть підстави для введення тотального карантинного обмеження, то, напевно, ми будемо змушені перенести ці вибори", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що уряд все-таки сподівається, що зможе ефективно управляти адаптивним карантином і зможе провести місцеві вибори.

Як повідомляли Українські Новини, оголосити проведення місцевих виборів Верховна Рада планує до 15 липня.

Крім того, тепер проголосувати на майбутніх місцевих виборах можна за місцем проживання, а не реєстрації.