Долар після довгих вихідних почав падати. Курс валют на 30 червня

У вівторок в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився на 1,75 коп. до 26,8029 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 26,5613 UAH/USD порівняно з курсом валют на 26 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,56 коп. до 29,5977 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,31% до 30,0887 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5613 26,8029 29,5977 30,0887 3,34 3,90 Максимальний 26,6600 27,0000 29,8000 30,6000 3,76 4,10 Мінімальний 26,4000 26,7000 29,3000 29,8200 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків знизився з 19 по 26 червня курс продажу готівкового долара на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD після підвищення на минулого тижня.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 червня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD.

А економісти не радять українцям поки продавати валюту, так як долар восени може підскочити.