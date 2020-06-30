Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 20%, але вона все ще вища, ніж у Європі

У той час, як у квітні збільшилося виробництво "зеленої" енергії, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 30 червня знизилася на 20,75%, або на 281 гривню/МВт-год до 1 073,02 гривні/МВт-год в порівнянні з 23 червня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,4%, або на 6 гривень/МВт-год до 1 609,51 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (35,83 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (1,33 євро/МВт-год) в 27 разів, у Швеції (11,05 євро/МВт-год) - в 3,2 раза, у Данії (11,59 євро/МВт-год) - в 3 рази, у Франції (34,36 євро/МВт-год) на 4%, в Німеччині (18,35 євро/МВт-год) - в 2 рази, в Австрії (27,37 євро/МВт-год) на 23,6%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії скоротилася на 3,3%, або на 1,04 євро/МВт-год до 30,67 євро/МВт-год (918,57 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 30 червня).

Як повідомляли Українські Новини, ринок електроенергії позбавляється недобросовісних учасників.

Кабмін зобов'язав ТЕС використовувати для виробництва електроенергії тільки українське вугілля, в той час "Укренерго" прогнозує скорочення виробництва електроенергії.

Пов'язані з Ігорем Коломойським компанії за час президентства Володимира Зеленського продали державній компанії "Центренерго" не менше 1,5 млн тонни, в основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.