У квітні виробництво дорогої "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося

У квітні 2020 року Україна скоротила виробництво електричної енергії на 9,82%, або на 1 216 млн кВт-год до 11 169 млн кВт-год порівняно з квітнем 2019 року.

Про це свідчать оперативні дані національної енергетичної компанії "Укренерго" з виробництва електроенергії, які є в розпорядженні Українських Новин.

У квітні 2020 року теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) скоротили виробництво електроенергії на 28,3%, або на 1 233 млн кВт-год до 3 124 млн кВт-ч.

Атомні електростанції (АЕС) в квітні скоротили виробництво електроенергії на 5,9%, або на 396 млн кВт-год, до 6 324 млн кВт-год. В той же час гідроелектростанції (ГЕС) та гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) виробили 529 млн кВт-год, що на 25,6%, або на 182 млн кВт-год менше аналогічного показника 2019 року.

При цьому виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в квітні 2020 року склало 1 051 млн кВт-год, що в 2,3 рази, або на 589 млн кВт-год більше, ніж у квітні 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в 3 рази збільшили максимальну вартість "зеленої" електроенергії.

Також в Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає.

Тим часом СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації.