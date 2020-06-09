"Центренерго" перейшло на російське вугілля - оточення Коломойського - ЗМІ

Після того, як ЗМІ розповіли, як пов'язані з Коломойським компанії заробляли на державному "Центренерго", фірми, пов'язані з Ігорем Коломойським, за час президентства Володимира Зеленського продали державної компанії "Центренерго" не менше 1,5 млн тонн. В основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.

Про це зазначається в сюжеті Аліси Юрченко для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними держпорталу "Spending", "Центренерго" з липня 2019 по квітень 2020 придбало 1,5 млн тонн вугілля у фірм "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Систем" і "Азонекс".

Державна податкова служба внесла кіпрських акціонерів компанії "Синтез Ойл" в перелік підконтрольних Ігорю Коломойському. Машина цієї компанії їздила в супроводі Володимира Зеленського, коли той був кандидатом у президенти. Засновником фірми "Нафта Форс" є менеджер паливної групи "Авіас", пов'язаної з Коломойським. "Рекорд Систем" і "Азонекс" мають ряд перетинів з бізнесами Коломойського і використовували при імпорті вугілля тих же митних декларантів, що і "Синтез Ойл" і "Нафта Форс".

До літа 2019-го ці чотири фірми не займалися вугіллям. Після обрання президента Зеленського зазначені чотири фірми почали імпортувати вугілля з Росії та перепродувати держкомпанії.

Сплеск імпорту вугілля з Росії викликав кризу з українським вугіллям. "Центренерго" зменшило закупівлі в державних шахт, вугілля лежало на складах, а шахтарі не отримували зарплат.

"Центренерго, куди ми відвантажуємо, на 120% склади заповнені вугіллям. А заповнено чиїм вугіллям? Кожен місяць через Білорусь з Росії йде 500 тис. тонн вугілля різних марок", - говорив у лютому 2020 Олександр Абрамов, голова Незалежної профспілки гірників у Мирнограді.

Так він пояснював, чому співробітники шахти "Капітальна" ("ДП" Мирноградвугілля ") протестують і відмовляються підійматися на поверхню через невиплати зарплат.

Різні замовники в Україні купували російське вугілля за різною ціною. Наприклад, 7 грудня 2019 на митниці були оформлені дві закупівлі. Вугілля марки Т російського "Сібенерговугля" купили Трипільська ТЕС і "Синтез Ойл" за однаковою ціною - 1957 грн / т., надалі фірма Коломойського перепродала його на "Центренерго" за 2200 грн / т без ПДВ, тобто на 243 гривні дорожче імпортної ціни Трипільської ТЕС.

На тих обсягах, які посередники з орбіти олігарха скуповували в РФ і перепродували "Центренерго", така націнка могла скласти близько 300 млн грн.

Нагадаємо, з червня 2019 "Центренерго" очолював Володимир Потапенко. Його призначили туди, коли президент вже був Володимир Зеленський, а прем'єром залишався Володимир Гройсман. Фондом держмайна, який володіє 78% акцій Центренерго, керував Віталій Трубаров.

Після зміни керівників Кабміну і ФДМ, Олексій Гончарук та Дмитро Сенниченко почали зміну керівництва "Центренерго". Цей процес кілька місяців блокувався у судах. А 29 травня 2020 Фонду держмайна вдалося призначити в. о. гендиректора Олександра Корчинського. Він запевняє, що зараз "Центренерго" використовує вугілля тільки державних шахт.

Як повідомляли Українські Новини, Україна виставить на приватизацію "Центренерго". Раніше гендиректором "Центренерго" призначили Олександра Корчинського.