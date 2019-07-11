підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 липня 2019, четвер, 13:21 159
Економіка 2019-07-11T13:31:26+03:00
Українські Новини
Ринок електроенергії позбавляється недобросовісних учасників, – Трохимець

Ринок електроенергії позбавляється недобросовісних учасників, – Трохимець

Олександр Трохимець. Фото: epravda.com.ua
Олександр Трохимець. Фото: epravda.com.ua

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що ринок електроенергії позбавляється учасників, які не дотримуються фінансової дисципліни.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, коментуючи оголошення ДП "НЕК "Укренерго" переддефолтного стану деяким суб’єктам ринку електричної енергії.

"Ніякої надзвичайної події не сталося - ринок позбавляється недобросовісних учасників. І на це не впливає ніяке рішення ніякого чиновника - отже, відсутня будь-яка можливість корупції. А споживачам необхідно ретельніше обирати постачальника електричної енергії, щоб убезпечити себе від фінансових втрат", - написав Трохимець.

Експерт зазначив, що рішення "Укренерго" стосується постачальників, які порушили фінансову дисципліну на ринку електричної енергії. Такі порушення закріплені в "Правилах ринку", до яких відносяться: відсутність оплати постачальником електричної енергії суб’єкту, в якого він її купив (генеруюча електростанція, імпортер тощо); відсутність фінансових гарантій з боку сторони, відповідальної за баланс електричної енергії на ринку.

"Фінансова дисципліна, яка раніше була неактуальна через "колективне безвідповідальне" на Оптовому ринку електроенергії, тепер є визначальним фактором функціонування електроенергетичного комплексу. Якщо раніше борги лише нарощувалися через недосконалість механізму функціонування, закладеного в основу діяльності ДП "Енергоринок", то тепер кожен учасник ринку, як сторона договірних відносин, самостійно несе відповідальність і здатна відстоювати свої права", - зазначив Трохимець.

Окрім того, він звернув увагу, що фінансова відповідальність учасників ринку за порушення балансу електроенергії не менш важлива, оскільки його дотримання необхідно для ефективного функціонування ринку.

"Електроенергія - специфічний вид товару, кількість споживання якого в момент часу дорівнює кількості його виробництва. Тому дотримання прогнозного балансу виробництва та споживання електричної енергії є надзвичайно важливим для електроенергетики як у технологічному аспекті, так і в питанні вартості електроенергії", - підкреслив Трохимець.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

10 липня НЕК "Укренерго" оприлюднило на своєму веб-сайті перелік учасників ринку, яким надано статус "переддефолтний". Відповідно до п. 1.7.4 "Правил ринку", в разі тривалості статусу "переддефолтний" більше 2 робочих днів учасник ринку набуває статусу "дефолтний", і згідно з п. 1.7.5 "Правил ринку" припиняє свою діяльність на ринку електричної енергії (а у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії"). Статус  "переддефолтний" означає відсутність можливості продавати електроенергію, але купувати електроенергію учасники ринку можуть.

Більше новин про: Електроенергія Новий ринок електроенергії Олександр Трохимець Асоціація енергетики України

Архів
Новини
Будівництво метро на Виноградар йде за графіком, дві нові станції відкриють у 2021 році, - Кличко 15:36
Годунок вважає, що Зеленський очорнив його під вибори, щоб допомогти кандидату "Слуги народу" 15:16
Зеленський доручив Кабміну розробити і подати до Ради законопроект про посилення радіаційної безпеки 14:58
Львівський губернатор Мальський звільнив першого заступника Замлинського 14:54
Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього главою міськадміністрації іншу людину 14:49
більше новин
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія 14:20
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
"Лото-Забава": у Полтаві зірвано перший джекпот 2019 року 11:59
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий 12:33
За три роки Львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет, - ЗМІ 12:27
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів 09:08
ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму 17:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok