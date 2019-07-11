Ринок електроенергії позбавляється недобросовісних учасників, – Трохимець

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що ринок електроенергії позбавляється учасників, які не дотримуються фінансової дисципліни.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, коментуючи оголошення ДП "НЕК "Укренерго" переддефолтного стану деяким суб’єктам ринку електричної енергії.

"Ніякої надзвичайної події не сталося - ринок позбавляється недобросовісних учасників. І на це не впливає ніяке рішення ніякого чиновника - отже, відсутня будь-яка можливість корупції. А споживачам необхідно ретельніше обирати постачальника електричної енергії, щоб убезпечити себе від фінансових втрат", - написав Трохимець.

Експерт зазначив, що рішення "Укренерго" стосується постачальників, які порушили фінансову дисципліну на ринку електричної енергії. Такі порушення закріплені в "Правилах ринку", до яких відносяться: відсутність оплати постачальником електричної енергії суб’єкту, в якого він її купив (генеруюча електростанція, імпортер тощо); відсутність фінансових гарантій з боку сторони, відповідальної за баланс електричної енергії на ринку.

"Фінансова дисципліна, яка раніше була неактуальна через "колективне безвідповідальне" на Оптовому ринку електроенергії, тепер є визначальним фактором функціонування електроенергетичного комплексу. Якщо раніше борги лише нарощувалися через недосконалість механізму функціонування, закладеного в основу діяльності ДП "Енергоринок", то тепер кожен учасник ринку, як сторона договірних відносин, самостійно несе відповідальність і здатна відстоювати свої права", - зазначив Трохимець.

Окрім того, він звернув увагу, що фінансова відповідальність учасників ринку за порушення балансу електроенергії не менш важлива, оскільки його дотримання необхідно для ефективного функціонування ринку.

"Електроенергія - специфічний вид товару, кількість споживання якого в момент часу дорівнює кількості його виробництва. Тому дотримання прогнозного балансу виробництва та споживання електричної енергії є надзвичайно важливим для електроенергетики як у технологічному аспекті, так і в питанні вартості електроенергії", - підкреслив Трохимець.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

10 липня НЕК "Укренерго" оприлюднило на своєму веб-сайті перелік учасників ринку, яким надано статус "переддефолтний". Відповідно до п. 1.7.4 "Правил ринку", в разі тривалості статусу "переддефолтний" більше 2 робочих днів учасник ринку набуває статусу "дефолтний", і згідно з п. 1.7.5 "Правил ринку" припиняє свою діяльність на ринку електричної енергії (а у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії"). Статус "переддефолтний" означає відсутність можливості продавати електроенергію, але купувати електроенергію учасники ринку можуть.