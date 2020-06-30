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30 червня 2020, вівторок, 10:23 11
Економіка 2020-06-30T12:15:03+03:00
Українські Новини
Світовий банк призначив нового директора в справах Білорусі, Молдови та України

Світовий банк призначив нового директора в справах Білорусі, Молдови та України

Валерия Драгомирова
Директор, Світовий банк, Аруп Банерджі
Світовий банк. Фото: finclub.net
Світовий банк. Фото: finclub.net

У той час, як НБУ прогнозує пік економічної кризи на червень, Світовий банк, який виділив $135 млн на українську медицину, призначив директором у справах  Білорусі, Молдови та України Арупа Банерджі замість Сату Кахконен.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

На цій посаді Банерджі буде керувати співпрацею банку з урядами і партнерами в трьох країнах.

Він регулюватиме узгодження і впровадження кредитного портфеля, аналітичних продуктів і визначає майбутні напрямки програм.

Аруп Банерджі буде співпрацювати з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), щоб зміцнити результати групи Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні.

До призначення на цю посаду Банерджі, громадянин Індії, був регіональним директором Світового банку по країнах Європейського Союзу, де здійснював загальне керівництво операційної, стратегічної та інформаційною роботою банку в країнах-членах ЄС.

У минулому він також був старшим директором Світового банку та керівником департаменту глобальної практики з питань праці, соціального захисту та пенсійних систем.

До роботи у Світовому банку з 1998 року, Аруп Банерджі викладав в Центрі розвитку економіки при Вільямс Коледжі, штат Массачусетс (США), де також очолював аспірантську програму економічного факультету.

З липня 2016 року і до лютого 2020 директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України була Сату Кахконен.

У лютому 2020 року вона призначена директором Світового банку у справах Індонезії і Східного Тимору.

Як повідомляли Українські Новини, Сату Каконен змінила на цьому посту Чімяо Фана, який з квітня 2016 року став директором у справах Бангладеш, Непалу і Бутану.

Чімяо Фан обіймав посаду в Україні з лютого 2012 року. Раніше Світовий банк спрогнозував інфляцію і ВВП в Україні у 2020.

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