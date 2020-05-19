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19 травня 2020, вівторок, 11:53 8
Економіка 2020-05-19T13:30:03+03:00
Українські Новини
Піком економічної кризи в Україні буде 2 квартал 2020, – НБУ

Піком економічної кризи в Україні буде 2 квартал 2020, – НБУ

Ирина Николенко
НБУ, рівень безробіття, Економічна криза, Пандемія коронавірусу, Вихід з карантину
Економічна криза 2020. Фото: pixabay.com
Економічна криза 2020. Фото: pixabay.com

Незважаючи на те, що Україна почала перший етап виходу з карантину, країну очікує пік економічної кризи в другому кварталі цього року. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Як повідомили в НБУ, пік економічної кризи в Україні буде у другому кварталі цього року.

Внаслідок пандемії коронавірусу збільшилася кількість безробітних в усьому світі.

Крім того, в Україні погіршився стан ринку праці: підприємства скорочують штати, а деякі змушені відправляти працівників у неоплачувані відпустки.

Згідно з повідомленням, також скоротилася кількість вакансій на сайтах працевлаштувань у всіх секторах і залишається істотно нижчим, ніж було до кризи.

"За оцінками Національного банку, піком економічної кризи в Україні буде саме другий квартал. Скасування карантину, ймовірно, відбудеться до кінця червня, а це значить, що ділова активність незабаром пожвавиться. Разом з цим слід очікувати пожвавлення на ринку праці", – йдеться у повідомленні.

Також у Нацбанку відзначають, що до наступного року рівень безробіття може відновитися до того, який був до кризи.

Крім того, в НБУ вважають, якщо проігнорувати ключові фактори, Україну може очікувати довгостроковий розвиток економіки. Серед них: низька продуктивність праці, навички робочої сили не відповідають вимогам роботодавців, міграція, низький рівень участі в робочій силі (в інших країнах до роботи залучають більшу кількість жінок порівняно з Україною) а також старіння і скорочення населення.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з економікою в Україні і який буде курс долара.

У зв'язку з карантином через коронавірус в Україні зростає безробіття, в квітні зареєстрували 100 тисяч безробітних.

Також в Офісі президента розповіли, як будуть виводити економіку з кризи через вимушений карантин.

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