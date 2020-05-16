Світовий банк виділив $135 млн на українську медицину і боротьбу з коронавірусом

Світовий банк вирішив виділити Україні 135 млн доларів на модернізацію сектору охорони здоров'я та протидію епідемії коронавірусної інфекції, якою в Україні заразилися вже більше 17 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Міністерством фінансів забезпечена можливість підписання угоди на отримання коштів у розмірі 135 млн доларів від Світового банку на додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Сьогодні Міністерство охорони здоров'я України підписало відповідну угоду", - йдеться в ньому.

Передбачається, що 35 млн доларів з цієї суми будуть спрямовані на заходи посилення захисту населення і протидії поширенню епідемії COVID-19.

Інша частина коштів буде використана на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, родинам з низьким рівнем доходу в Україні Світовий банк вирішив виділити $150 млн.

Раніше Світовий банк підрахував, як коронавірус позначиться на грошових переказах від заробітчан.