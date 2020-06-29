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пресс-конференция на тему “Участие общественных организаций в урегулировании конфликта на Донбассе в условиях информационного противодействия”.

29 червня 2020, понеділок, 22:11 6
Зовнішня політика 2020-06-30T10:30:04+03:00
Українські Новини
Євросоюз допоможе ліквідувати наслідки повені на заході України, — МЗС

Євросоюз допоможе ліквідувати наслідки повені на заході України, — МЗС

Валерия Драгомирова
Зеленський, Дмитро Кулеба, МЗС, Допомога постраждалим від повені
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: Факти.
Повінь в Івано-Франківській області. Фото: Факти.

У той час, як Зеленський відвідав захід України, Європейський Союз допоможе Україні в подоланні наслідків повеней у Західній Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter, передають Українські Новини.

"Євросоюз активував механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти у подоланні наслідків повеней згідно зі списком потреб. Спасибі ЄС і шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку", - написав він.

На сайті Європейської комісії йдеться, що інтенсивні дощі призвели до найбільшого повені на південному заході України за останні 50 років.

"Для задоволення первинних потреб українська влада активувала механізм цивільного захисту ЄС. Швеція негайно відреагувала і запропонувала 1,2 км бар'єру від повеней, 250 шлангів, а також технічних експертів. На додаток до шведської допомоги Європейська комісія надає картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС Copernicus", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

При цьому, згідно з повідомленням, цілодобовий координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Європейського Союзу знаходиться в постійному контакті з українською владою, щоб уважно стежити за ситуацією і направляти подальшу допомогу по запиту.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ України просить Організацію Північноатлантичного договору (НАТО), Європейський Союз і держави-партнери допомогти в подоланні наслідків повеней в Західній Україні.

Президент Володимир Зеленський має намір допомогти постраждалим від повені в Західній Україні з житлом.

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