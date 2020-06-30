Проспект Шухевича у заторі. Де найбільш завантажені дороги в Києві

У той час, як влада Києва змінює умови пільгового проїзду, Київ зранку знову застряг у заторах і тягучках, ускладнено рух на Броварському проспекті та Романа Шухевича. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, з затримкою руху в 54 хвилини, Броварському проспекті – 26 хвилин і на бульварі Перова – 21 хвилиною.

Затори на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Також тягучки спостерігаються в центрі міста – на вулиці Жилянській, Володимирському узвозі. Рух ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицька та проспекті Перемоги.

Тягучки на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Ускладнено рух на Голосіївському проспекті, Великій Окружній дорозі і на трасі Е95.

Тягучки на Великій окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, як свідчать дані вебсайту Всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку ТомТом, в 2019 році середньостатистичний водій столиці провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя. Також під Одесою утворилися затори.

Столиця України посіла 12-е місце у світовому рейтингу транспортних заторів і розташувалася між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика).