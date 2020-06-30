підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
пресс-конференция на тему “Участие общественных организаций в урегулировании конфликта на Донбассе в условиях информационного противодействия”.

30 червня 2020, вівторок, 09:35 9
Суспільство 2020-06-30T10:30:02+03:00
Українські Новини
Проспект Шухевича у заторі. Де найбільш завантажені дороги в Києві

Проспект Шухевича у заторі. Де найбільш завантажені дороги в Києві

Ирина Николенко
Затори в Києві, водії, Завантажені дороги, Тягнучки
Пробки в Києві. Фото: Pixabay
Пробки в Києві. Фото: Pixabay

У той час, як влада Києва змінює умови пільгового проїзду, Київ зранку знову застряг у заторах і тягучках, ускладнено рух на Броварському проспекті та Романа Шухевича. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google-карт, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, з затримкою руху в 54 хвилини, Броварському проспекті – 26 хвилин і на бульварі Перова – 21 хвилиною.

Тягучки на Великій окружній дорозі. Карта: Google MapsЗатори на проспекті Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Також тягучки спостерігаються в центрі міста – на вулиці Жилянській, Володимирському узвозі. Рух ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицька та проспекті Перемоги.

Рух ускладнено в центрі міста. Карта: Google MapsТягучки на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Ускладнено рух на Голосіївському проспекті, Великій Окружній дорозі і на трасі Е95.

Тягучки на Великій окружній дорозі. Карта: Google MapsТягучки на Великій окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, як свідчать дані вебсайту Всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку ТомТом, в 2019 році середньостатистичний водій столиці провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя. Також під Одесою утворилися затори.

Столиця України посіла 12-е місце у світовому рейтингу транспортних заторів і розташувалася між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика).

Більше новин про: Затори в Києві водії Завантажені дороги Тягнучки

Захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла
Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок
Новини
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Андрій Саварець: законопроєкти про скасування акцизу на авто – правильний крок, документу потрібні доопрацювання 10:05
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
Захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла 09:46
Сьогодні в Україні пройде ЗНО-2020 з української мови. Що потрібно знати абітурієнтам 09:44
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: куму і на скільки збільшать виплати 05:02 Інфографіка
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Після довгих вихідних гривня трохи подорожчала. Курс валют на вівторок 05:00
більше новин
Сьогодні в Україні пройде ЗНО-2020 з української мови. Що потрібно знати абітурієнтам
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok