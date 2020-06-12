підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 12:52 12
Суспільство 2020-06-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
З 1 липня Київ змінює умови пільгового проїзду. Кого це стосується

З 1 липня Київ змінює умови пільгового проїзду. Кого це стосується

Елена Новикова
Віталій Кличко, Київ, громадський транспорт, Компенсація вартості проїзду, Пільги, квитки на громадський транспорт
Тролейбуси. Фото: КМДА
Тролейбуси. Фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) змінює умови пільгового проїзду з 1 липня в той час, як київське метро може обмежувати вхід, аби уникнути скупчення.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З 1 липня цього року столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду. Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в місті Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підстави, за умови реєстрації електронного квитка", — сказав він.

Кличко підкреслив, що відшкодуванням витрат за проїзд займатимуться органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці повинні придбати квиток будь-яким зручним способом; скористатися ним у громадському транспорті; зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за оплату проїзду або банківську виписку - при сплаті банківської картою; звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

"Ще раз підкреслюю — такі кроки є вимушеними і зумовлені тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, не зареєстрованих у Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують. Місто неодноразово зверталося до уряду для врегулювання питань компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми звертались в обласні, міські, селищні та сільські ради з проханням вирішити питання компенсації за проїзд їх представників громад, які мають пільги", — зазначив Кличко.

Він підкреслив, що пасажири, які мають пільги та зареєстровані в Києві, і в подальшому можуть користуватися громадським транспортом за рахунок міського бюджету — за карткою киянина.

Оформити її можна у будь-якому відділенні державного "Ощадбанку".

Як повідомляли Українські Новини, Київ відновив роботу наземного громадського транспорту з 23 травня

Також у Києві запрацювало метро з 25 травня.

Більше новин про: Віталій Кличко Київ громадський транспорт Компенсація вартості проїзду Пільги квитки на громадський транспорт

Владі потрібно виконати рішення Конституційного су...
На поїздки депутатів по Україні в 2018 з держбюдже...
На поминальні дні в Києві запустять додатковий тра...
КМДА видала 225 тис. спецквитків для проїзду в гро...
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів
У Києві третій день поспіль зростає кількість нових інфікованих на коронавірус
Новини
У Києві з 15 червня можуть відкрити частину пляжів 13:30
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих 13:19
На ЗНО-2020 можуть пустити дітей з підвищеною температурою 13:09
З 1 липня Київ змінює умови пільгового проїзду. Кого це стосується 12:52
За період карантину більше 100 тис. клієнтів АТ "Волиньгаз" сплатили за доставку газу онлайн 12:44 Прес-реліз
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
більше новин
Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok