З 1 липня Київ змінює умови пільгового проїзду. Кого це стосується

Київська міська державна адміністрація (КМДА) змінює умови пільгового проїзду з 1 липня в той час, як київське метро може обмежувати вхід, аби уникнути скупчення.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"З 1 липня цього року столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду. Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в місті Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підстави, за умови реєстрації електронного квитка", — сказав він.

Кличко підкреслив, що відшкодуванням витрат за проїзд займатимуться органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці повинні придбати квиток будь-яким зручним способом; скористатися ним у громадському транспорті; зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за оплату проїзду або банківську виписку - при сплаті банківської картою; звернутися в орган соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

"Ще раз підкреслюю — такі кроки є вимушеними і зумовлені тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, не зареєстрованих у Києві, столичним перевізникам з державного бюджету не компенсують. Місто неодноразово зверталося до уряду для врегулювання питань компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми звертались в обласні, міські, селищні та сільські ради з проханням вирішити питання компенсації за проїзд їх представників громад, які мають пільги", — зазначив Кличко.

Він підкреслив, що пасажири, які мають пільги та зареєстровані в Києві, і в подальшому можуть користуватися громадським транспортом за рахунок міського бюджету — за карткою киянина.

Оформити її можна у будь-якому відділенні державного "Ощадбанку".

Як повідомляли Українські Новини, Київ відновив роботу наземного громадського транспорту з 23 травня

Також у Києві запрацювало метро з 25 травня.