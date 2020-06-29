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29 червня 2020, понеділок, 20:17 7
Суспільство 2020-06-30T08:45:03+03:00
Українські Новини
Харківський бізнесмен витратив в одеському клубі 124 тисячі гривень

Харківський бізнесмен витратив в одеському клубі 124 тисячі гривень

Валерия Драгомирова
Одеса, відпочинок, Пляжі Одеси, Клуб
Безрук Владислав. Фото: Instagram/mamont_33
Безрук Владислав. Фото: Instagram/mamont_33

У той час, як Одеса розпочала курортний сезон, харківський бізнесмен, власник юридичної компанії "Легіон" Владислав Безрук похвалився в соцмережах чеком з клубу "Ібіца". Відпочиваючи в компанії друзів, він залишив там за вечір 124 тис. гривень. На фото і відео видно чек і гроші, якими бізнесмен розплатився за вечір в клубі.

Безруков розрахувався готівкою, тому на стіл довелося викласти таку кількість папірців, що не вмістилася б у теку для чеків.

124 тисячі гривень за вечір. Фото: Instagram/mamont_33124 тисячі гривень за вечір. Фото: Instagram/mamont_33

Як повідомляли Українські Новини, після триденних вихідних на честь Дня Конституції під Одесою утворився кілометровий затор. Пробка виникла на дамбі "Хаджибей" через дорожні роботи. Вона розтягнулася від села Алтестове до кінця греблі.

Крім того, на одеських пляжах вода не відповідає нормам. Воду брали на аналіз із 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах. Раніше в Одесі закрили пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

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