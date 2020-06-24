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24 червня 2020, середа, 06:00 18
Життя 2020-06-24T12:15:04+03:00
Українські Новини
Різке похолодання з дощами: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця тижня

Різке похолодання з дощами: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, дощ
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Тоді як синоптики попередили про негоду в Україні, яка вже встигла накоїти лиха в Україні, в середу, 24 червня, в західних областях продовжаться сильні дощі. Також трохи знизиться температура повітря до цілком комфортної.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

З її слів, у середу послабне спека і можна буде нормально дихати.

"Впродовж 24 червня температура повітря знизиться до 23-27 градусів. На заході і так буде свіжіше, як і було, 20-25 градусів. Тільки південь і південний схід будуть тримати традиційну географічну градусну марку — 26-30 градусів. Дощі з грозами в середу все ще  домінуватимуть в Україні, постараються і циклон Rosemarie, і взагалі перенасичена вологою повітряна маса. А ось у Сумській, Харківській та Луганській областях завтра суттєві опади малоймовірні", — написала Діденко.

Вона зазначила, що складною залишається ситуація на річках Прикарпаття і Буковини – там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, сіл і підтоплення господарств.

У Києві в середу короткочасний дощ, гроза. Температура повітря очікується комфортною – 23-25 градусів.

Синоптик додала, що спека почне повертатися в другій половині тижня.

Водночас згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Карпатах у середу пройдуть сильні дощі, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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