Різке похолодання з дощами: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця тижня

Тоді як синоптики попередили про негоду в Україні, яка вже встигла накоїти лиха в Україні, в середу, 24 червня, в західних областях продовжаться сильні дощі. Також трохи знизиться температура повітря до цілком комфортної.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

З її слів, у середу послабне спека і можна буде нормально дихати.

"Впродовж 24 червня температура повітря знизиться до 23-27 градусів. На заході і так буде свіжіше, як і було, 20-25 градусів. Тільки південь і південний схід будуть тримати традиційну географічну градусну марку — 26-30 градусів. Дощі з грозами в середу все ще домінуватимуть в Україні, постараються і циклон Rosemarie, і взагалі перенасичена вологою повітряна маса. А ось у Сумській, Харківській та Луганській областях завтра суттєві опади малоймовірні", — написала Діденко.

Вона зазначила, що складною залишається ситуація на річках Прикарпаття і Буковини – там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, сіл і підтоплення господарств.

У Києві в середу короткочасний дощ, гроза. Температура повітря очікується комфортною – 23-25 градусів.

Синоптик додала, що спека почне повертатися в другій половині тижня.

Водночас згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Карпатах у середу пройдуть сильні дощі, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +12...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про небезпечну погоду.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.