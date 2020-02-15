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15 лютого 2020, субота, 22:21 3
Зовнішня політика 2020-02-15T22:22:42+02:00
Українські Новини
Іран підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Іран підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ

Валерия Драгомирова
Україна, Іран, Співпраця, Крах МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Іран підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Ірану, передають Українські Новини.

Згідно йому, зустріч міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа з міністрами України, Канади, Швеції, Афганістану і Великобританії відбулася в ході Мюнхенської конференції з безпеки.

Заріф підкреслив відповідальну поведінку Ірану при розгляді справи і підкреслив необхідність уникати політизації питання.

"Міністр закордонних справ Заріф також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною в цілях розслідування справи і досягнення юридичного врегулювання питання", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія закликають Іран провести ретельне розслідування аварії літака МАУ за стандартами Міжнародної організації цивільної авіації.

Раніше повідомлялося, що Іран не має наміру ділитися з Україною матеріалами розслідування краху літака МАУ після витоку запису розмови диспетчера з пілотом літака іранської компанії Aseman Airlines, який бачив пуск ракети і вибух.

Іран визнав, що збив ракетою український літак 8 січня.

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