Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном щодо авіакатастрофи літака МАУ

Президент Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном з приводу аварії рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на чолі із заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Створити делегацію України для участі у переговорах з Ісламською Республікою Іран у зв'язку з катастрофою 8 січня 2020 літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" рейсу PS752 в наступному складі", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, делегацію очолює заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

Крім того, до складу делегації входять заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, начальник Юридичного управління Державної авіаційної служби Віктор Авдєєв, директорка департаменту міжнародного права Міністерства юстиції Тамара Андрєєва, перший заступник голови Служби безпеки Руслан Баранецький, начальник відділу департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Олександр Борисенко, директорка департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Лариса Герасько, заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління організації досудового розслідування Національної поліції Степан Довгун, заступниця начальника управління департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Ольга Коріняк, директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби Сергій Коршук, заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Олександр Рувін, головний спеціаліст Головної інспекції Міністерства оборони Валерій Трубачов, заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Андрій Швець, заступник Міністра інфраструктури Олег Ющенко, начальник відділу управління попереднього розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки Україн Ігор Яновський.

Крім того, указ дозволяє голові делегації вносити за погодженням із керівниками відповідних державних органів зміни до складу делегації; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням із їхнім керівниками, наукових радників та експертів.

Указом доручається затвердити директиви делегації для участі у переговорах з Іраном у зв'язку зі збиванням літака.

Кабінету Міністрів доручається забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах.

Офіс генпрокурора наполягає, щоб катастрофу літака МАУ в Ірані розслідувала міжнародна група.

Раніше Іран запропонував Україні "визнати помилку" у катастрофі літака МАУ.