МОЗ припускає посилення карантину в західних областях та Києві

З урахуванням високого рівня захворюваності на коронавірус карантин можуть посилити у 13 областях України. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

Міністр зазначив, що може бути обмежена робота міського транспорту, спортивних закладів, дитячих садів.

"В умовах адаптивного карантину ми побачили різке зростання в деяких областях – збільшення кількості нових випадків, погіршення динаміки, різке заповнення ліжок у лікарнях, виділених під COVID-19. Тобто, ті критерії, які у нас визначені в постанові, перебільшені в 13 областях нашої країни – це і західні області та місто Київ. Тому буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії ТЕБ та НС, які будуть приймати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 948 до 42 065 кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 110 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 14,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 26,4%.

Також вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19.