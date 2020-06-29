підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 червня 2020, понеділок, 10:33 7
Суспільство 2020-06-29T11:00:01+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль

Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Дані з коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

За минулу добу, 28 червня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 29,5%, кількість нових летальних випадків - на 5,26%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 646 до 43 628, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 147 порівняно з попередньою добою, 27 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, станом на ранок 28 червня в Україні 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 147 летальних, 19 027 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 646 нових випадків, видужали 93 людини, померли 18 осіб.

Таким чином, 28 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 646 проти 93.

Кількість нових випадків захворювання 28 червня становила 1,5% від загальної кількості хворих на 27 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 29 червня становила 23 454 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 292), в Києві (4 980) і Чернівецької області (4 745).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1846 випадків;
  • Волинська область — 2312 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 481 випадок;
  • Житомирська область — 1404 випадки;
  • Закарпатська область — 2792 випадки;
  • Запорізька область — 570 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2350 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • м. Київ — 4980 випадків;
  • Київська область — 2546 випадків;
  • Львівська область — 5292 випадки;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 442 випадки;
  • Одеська область — 1632 випадки;
  • Полтавська область — 312 випадків;
  • Рівненська область — 3638 випадків;
  • Сумська область — 296 випадків;
  • Тернопільська область — 1913 випадків;
  • Харківська область — 2098 випадків;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 798 випадків;
  • Чернівецька область — 4745 випадків;
  • Черкаська область — 642 випадки;
  • Чернігівська область — 535 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

Також у МОЗ повідомили, що карантин можуть посилити в 13 областях.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Дані з коронавірусу

Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти
Новини
Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль 10:33
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
Рятувальники попередили українців про підйом рівня води в річках 09:47
Нацполіція хоче закупити 150 спецавтомобілів на 72 млн гривень 09:21
На Донбасі бойовики обстріляли селище. За добу знищено двох окупантів 08:56
більше новин
Те, що НАБУ заявило, що не буде виконувати рішення суду, є порушенням Конституції, — екс-заступник генпрокурора Голомша 10:05
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії 16:22
ВАКС не має права розглядати апеляційну скаргу НАБУ у справі Писарука і Бахматюка, - асоціації юристів 15:38
МОЗ допускає посилення карантину в західних областях та Києві 11:40
Кількість нових хворих на коронавірус за добу стрімко збільшується 12:05
більше новин
Світ подолав психологічну позначку. На планеті зафіксовано понад 10 млн випадків COVID-19 08:56
У Києві кількість нових хворих на COVID-19 збільшилася на 69 осіб. Це майже вдвічі менше, ніж за минулу добу 11:17
Бойовики блокують роботу КПВВ "Новотроїцьке" 14:57
Дитячий табір. Фото: Pixabay
Дитячі табори в Україні відкриються не раніше серпня, - МОЗ 16:27
Україна 110-й день на карантині. Де посилили обмеження і що дозволено 08:30
більше новин
Україна 110-й день на карантині. Де посилили обмеження і що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok