Захворюваність на коронавірус в Україні падає третій день поспіль

За минулу добу, 28 червня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 29,5%, кількість нових летальних випадків - на 5,26%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 646 до 43 628, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 147 порівняно з попередньою добою, 27 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, станом на ранок 28 червня в Україні 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 147 летальних, 19 027 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 646 нових випадків, видужали 93 людини, померли 18 осіб.

Таким чином, 28 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що одужали - 646 проти 93.

Кількість нових випадків захворювання 28 червня становила 1,5% від загальної кількості хворих на 27 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 29 червня становила 23 454 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 292), в Києві (4 980) і Чернівецької області (4 745).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1846 випадків;

Волинська область — 2312 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2792 випадки;

Запорізька область — 570 випадків;

Івано-Франківська область — 2350 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4980 випадків;

Київська область — 2546 випадків;

Львівська область — 5292 випадки;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 442 випадки;

Одеська область — 1632 випадки;

Полтавська область — 312 випадків;

Рівненська область — 3638 випадків;

Сумська область — 296 випадків;

Тернопільська область — 1913 випадків;

Харківська область — 2098 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 798 випадків;

Чернівецька область — 4745 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 535 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

Також у МОЗ повідомили, що карантин можуть посилити в 13 областях.