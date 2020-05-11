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11 травня 2020, понеділок, 21:58 11
Суспільство 2020-05-11T23:00:01+03:00
Українські Новини
Ще одна область вирішила не знімати всі обмеження, передбачені першим етапом виходу з карантину

Ще одна область вирішила не знімати всі обмеження, передбачені першим етапом виходу з карантину

Ярина Вацяк
Карантин, Послаблення карантину, новини Чернівців
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Чернівецької обласної державної адміністрації продовжила обмежувальні заходи на надання стоматологічних послуг, перебування без масок в громадських місцях і роботу суб'єктів господарювання торговельного обслуговування населення у слід за Львівською областю, яка також не зняла низку обмежень з 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА, передають Українські Новини.

"Обласна комісія ТЕБ та НС, враховуючи статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19 на Буковині, а також рекомендації головного санітарного лікаря області, вирішила продовжити дію обмежень", - сказано в ньому.

Так, обмеження в області продовжують діяти на роботу суб'єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення, перебування в громадських місцях без масок, проведення масових заходів, відвідування дитячих і спортивних майданчиків, надання стоматологічних послуг.

Водночас дозволено відновити роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування в режимі доставки або винос, адвокатів, нотаріусів, аудиторів і психологів, музеїв.

Також продовжено обмеження по руху приміських автобусних рейсів громадського транспорту в Чернівцях.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Україна почала перший етап відновлення після карантину, в містах почали відкриватися непродовольчі магазини, кафе, перукарні, а люди масово почали виходити на вулиці, в парки і сквери. Українські Новини дізналися, як пройшов перший день після ослаблення карантинних норм і дотримуються українці правил безпеки.

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