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27 червня 2020, субота, 17:45 6
Суспільство 2020-06-27T19:45:01+03:00
Українські Новини
Збільшилася кількість областей, не готових до ослаблення карантину

Збільшилася кількість областей, не готових до ослаблення карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантинні обмеження
Жінка в масці. Фото: Pexels
Жінка в масці. Фото: Pexels

За станом на 27 червня Київ та 11 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 26 червня Чернігівська область визнана не відповідною критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавирусной інфекцією, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (60,54%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,34), Луганська (23,61) та Чернігівська (23,33) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,66%), Закарпатська (14,59%), Львівська (15,76%), Рівненська (22,32%), Хмельницька (14,93%) та Чернівецька (11,03%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Київська (50,31%), Одеська (51,92%), Рівненська (29,57%), Хмельницька (75,45%) області, а також Київ (45,22%).

У Києві заповненість складає 37,32%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 99,65, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,87%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, однак в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

Тим часом обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.

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