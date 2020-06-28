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28 червня 2020, неділя, 10:35 7
Суспільство 2020-06-28T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917

Кира Молчанова
МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Pexels
Коронавірус. Pexels

27 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 917 до 42 982, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 129 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 3,3%, кількість нових летальних випадків - на 20,8%.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 28 червня в Україні 42 982 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 129 летальних, 18 934 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 917 нових випадків, видужали 233 людини, померли 19 осіб.

Таким чином, 27 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто видужав - 917 проти 233.

Кількість нових випадків захворювання 27 червня склало 2,2% від загальної кількості хворих на 26 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 28 червня склало 22 919 осіб, що на 3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 177), в Києві (4 935) і Чернівецької області (4 686).

У Рівненській області зафиксировано3 568 випадків коронавирусной інфекції, в Закарпатській - 2 726 випадків, у Київській - 2 506, в Івано-Франківській області - 2 300, у Волинській - 2 228, у Харківській - 2 082, у Тернопільській - 1 893, у Вінницькій - 1 833, в Одеській - 1 601, у Житомирській - 1 396, у Дніпропетровській - 1 087 випадків.

791 випадок виявлений у Хмельницькій області, 646 випадків - у Кіровоградській, 642 випадку - в Черкаській, 568 випадків - у Запорізькій, 526 випадків - у Чернігівській, 479 випадків - у Донецькій, 436 випадків - у Миколаївській, 310 випадків - у Полтавській, 295 випадків - у Сумській, 191 випадок - в Херсонській і 80 випадків - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 948 до 42 065, кількість померлих від захворювання - на 24 людини до 1 110.

25 червня було виявлено 1 109 нових випадків захворювання, 24 червня - 994 випадку, 23 червня - 940 випадків.

Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, однак в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні падає 2 дні поспіль і 27 червня знизилася до 917
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