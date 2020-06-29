Спекотні липневі прем'єри. Топ-5 серіалів, які вийдуть у наступному місяці

У той час, як кінофестиваль "Золотий глобус" перенесли, літо перебуває в самому розпалі і радує око новими прем'єрами в кіноіндустрії. Всупереч тому, що все ще триває карантин, українці можуть порадіти новинками серіалів і фільмів. Українські Новини зібрали топ-5 серіалів, очікуваних в липні.

Академія "Амбрелла" (Netflix)

31 липня, п'ятниця

Академія "Амбрелла" 2 сезон — історія супергероїв, які все дитинство і юність провели разом, а потім і думати про один одного забули, після успіху першого сезону отримала продовження. Це проєкт від Netflix, продовження якого очікують більшість. Героями цього серіалу є команда людей із суперздібностями, що народилися в один і той же день при дуже дивних обставинах

Незважаючи на те, що перший сезон закінчився знищенням Землі, семеро супергероїв стараннями Номера П'ятого встигли перемістися в безпечне місце.

Кімната 104 (HBO)

23 липня, четвер

Цей серіал створений медіакомпанією НВО, являє собою збірник історій, ніяк не пов'язаних між собою за змістовим наповненням. Об'єднує їх лише те, що ці історії написані про людей, що зупиняються в одному і тому ж номері готелю в номері 104.

Кожен епізод розповідає про нових людей. У кожних наступних постояльців до моменту їх вселення в номер наболіли якісь проблеми, про які і ведеться мова в черговій серії. Кого в цьому номері тільки не побувало. Тут були і маніяки, і вбивці, і просто пари, які не зійшлися характерами.

Епоха живих мерців (Amazon)

15 липня, середа

Сполучені Штати знаходяться в блокаді. Весь світ обмежив із ними як зв'язок. Країна нібито перебуває під інформаційним і фізичним ковпаком. Будь-яке судно, яке відійшло від берегів держави на належну відстань, тут же знищується. Кожен, хто намагається перетнути кордон із сусідніми країнами пішки, на авто або на літаку, також підлягає негайному знищенню. Річ у тому, що США поїдає зсередини вірус вампіризму, і інша світова спільнота, щоб не допустити заразу на свою територію, змушене вбивати все, що виповзає з території цієї колись наймогутнішої держави.

Нинішнє Сполучені Штати Америки розділені на дві частини. У східній зоні панують вампіри, на прожиток яким люди повинні щоденно здавати кров. Західна територія є безконтрольною і саме сюди через збіг обставин занесло доньку одного з головних сучасних вурдалаків.

Ханна (Amazon)

3 липня, п'ятниця

Серіал про помсту, розтягнуту на довгі роки. І знаряддя помсти, яке встигло вирости до 16 років, відмінно себе показало. 16 років тому Марісса Віглер, керівник особливим секретним підрозділом ЦРУ, який намагається за допомогою втручання в геном людини вивести суперсолдат, стала причиною смерті матері Ганни. Її мати разом з батьком проникли в лабораторію і викрали її, але мати в процесі рятувальної операції, загинула. Як були усунуті й інші жінки, матері новонароджених дітей, яких прибрало до рук ЦРУ.

Дівчинка на ім'я Ханна досконало володіє кількома іноземними мовами, в рукопашному бою дасть фору Чаку Норрісу, у стрільбі – хоч зараз на Олімпіаду. Сильна, витривала, вертка і розумна. Але абсолютно нічого не знає про сучасні технології, так само як і про те, як жити і поводитися в соціумі.

Життя в альтернативному світі з нуля (TV Tokyo)

8 липня, середа

Другий сезон цього аніме-серіалу також був перенесений на більш пізні терміни у зв'язку з пандемією, яку викликав коронавірус.

Головного героя звуть Субару Нацукі, він потрапив у паралельний світ, де є магія, і який населений казковими істотами. Ще не повністю прийшовши в себе, він натикається на грабіжників, від яких йому допомагає врятуватися місцева напівельфійка Емілія з підручним духом Паком. Одна із злодійок-сиріт на замовлення небезпечної чаклунки вкрала в неї медальйон, і тепер та розшукує її, Субару береться їй допомогти.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в прокат 2 липня вийде іспанська комедія "Чемпіони".