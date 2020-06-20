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20 червня 2020, субота, 10:00 12
Політика 2020-06-20T12:00:01+03:00
Українські Новини
Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього не виключають посилення карантину

Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього не виключають посилення карантину

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

В Офісі Президента не хочуть посилювати карантин, який в Україні діє вже більше трьох місяців, але можуть це зробити при подальшому загостренні ситуації з коронавірусом. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, він зазначив, що в Офісі Президента не хочуть знову посилювати карантин, так як це удар по людям і економіці.

"Ми не хотіли б знову посилювати карантин, тому що це удар і по економіці, і по людям, але така міра не виключається", - заявив Тимошенко.

Він зазначив, що якщо в країні не вдасться зупинити зростання захворюваності коронавірусом, через 10 днів може бути "зовсім інша ситуація". Тому він закликав всіх громадян максимально дотримуватися всіх умов існуючого карантину: носити маски, дезінфікувати руки та вживати інші заходи захисту від загрози зараження Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Тим часом в Житомирській області знову закривають дитячі садки і забороняють масові збори.

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