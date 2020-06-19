Сьогодні в Україні стартує онлайн-фестиваль "Тиждень італійського кіно"

Сьогодні, 19 червня, в Україні стартує онлайн-фестиваль "Тиждень італійського кіно". Відвідати фестиваль можна на сайті swissfilm.org.ua

Про це повідомляє Arthouse Traffic.

Уже четвертий раз на фестивалі представлять найактуальніші художні фільми Швейцарії останніх років. Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами – подивитися їх можна безкоштовно в будь-який зручний час до 28 червня включно.

У цьому році фестиваль зосереджується на гендерну рівність – однією з глобальних цілей сталого розвитку ООН. В його програму увійшли 4 стрічки, зняті режиссерками, які представляють різноманітність жіночих поглядів.

В рамках фестивалю 22 червня о 20:00 відбудеться онлайн-дискусія на тему "Female gaze: гендерна рівність у сучасному кіно". Її учасники та учасниці обговорять гендерна рівність в кіноіндустрії України і Швейцарії – чи однакові умови для створення фільмів для жінок і чоловіків, потребує індустрія в введенні квот і чи високо розташована "скляна стеля" для професіоналок, які роблять кар'єру в кіно. Гендерна репрезентація – тема, яка гостро дискутується в світовій індустрії вже давно, а з початком руху #MeToo стала ще більш актуальною. До обговорення приєднаються Юлія Синькевич, продюсерка і директорка Одеського міжнародного кінофестивалю, Петра Бьондини Фольпе, режисерка фільму "Божественний порядок", Володимир Яценко, продюсер фільмів "Атлантида", "Додому", "Дике поле", Клод Вільд, Посол Швейцарії в Україні. Модерувати дискусію буде Дар'я Бадьйор, кінокритикеса, кураторка кінофестивалю "Київська тиждень критики".

У програмі фестивалю:

Стрічка спільного виробництва Швейцарії та Італії, драма "Щасливий Лазар" Аліче Рорвахер у свій час отримала премію за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю. Фільм розповідає про дружбу простодушного сільського дурника Лазаря і розбещеного аристократа Танкреді.

Хуліганська комедія "Стрікер" – про сміливців, які вибігають оголеними під час масових заходів, наприклад, на футбольних матчах. Головний герой фільму, вчитель фізкультури, планує позбавитися від фінансових проблем, зайнявшись тренуванням стрикерів. На фестивалі комедій в Лос-Анджелесі стрічка отримала премію за найкращий фільм іноземною мовою і режисуру.

Також у програмі глядачів очікує феміністська драма "Божественний порядок" режиссерки Петри Фольпе. До 1971 року Швейцарія залишалася останнім західним державою, де жінки не мали права голосу –фільм розповість про боротьбу простих жінок проти дискримінації. "Божественний порядок" отримав чотири премії фестивалю в Трайбеци і три національні премії Swiss Film Prize.

Анімаційний фільм "Життя кабачка" (Швейцарія, Франція) режисера Клода Барраса – історія про хлопчика-сироті Ікара, який потрапляє в притулок, де кожна дитина розповідає йому свою непросту історію. В новому будинку він отримує смішне прізвисько, знаходить товаришів і дізнається, що таке міцна дружба, турбота і справжня любов. У 2017 році стрічка була номінована на премію "Оскар" як кращий анімаційний фільм і отримала премію "Сезар" як кращий анімаційний фільм.

Швейцарсько-німецька драма "Невинний" Симона Жакме була вперше показана в рамках конкурсної програми міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні, де претендувала на Гран-прі, і була відзначена премією Swiss Film Prize за кращу жіночу роль. У центрі сюжету – жінка, яка в рівній мірі віддана сім'ї, ревним християнам-традиціоналістів і своїй дослідницькій роботі.

Головна героїня мелодрами "Мрія Катріни" режисерів Даріо і Мірко Бішофбергеров хоче мати дітей, але її чоловік гине в автокатастрофі, однак завдяки пересадці голови він повертається іншою людиною. На міжнародному кінофестивалі в Дубліні стрічка була відзначена за найкращу операторську роботу.

Драма "Вітер змін" із зіркою французького кіно Мелані Тьєррі в головній ролі отримала премію Variety Piazza Grande Award міжнародного кінофестивалю в Локарно. Сюжет фільму режиссерки Беттіни Оберли побудований навколо молодої пари, яка тікає від суєти міста у віддалений альпійський куточок.

"Дивовижна подорож Волкенбруха в обійми шикси" досліджує життя і ставлення суспільства ортодоксальних євреїв. У 2019 році фільм був національним кандидатом від Швейцарії на здобуття премії "Оскар" як найкращий міжнародний фільм.

Італо-швейцарська мелодрама "7 днів" Роландо Колла присвячена парі, яка знайомиться під час підготовки весілля друзів. Зйомки пройшли на Сицилії, де розвиваються основні події фільму.

Мелодрама "Навколо Луїзи" режиссерки Ольги Баиллиф спільного виробництва Швейцарії та Бельгії розповість про співачку, яка переосмислює своє життя після зустрічі з батьком, з яким вона не бачила багато років.

Четверта "Тиждень італійського кіно" пройде в Україні з 19 по 28 червня. Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вийшов новий тизер українського анімаційного фільму "Віктор Робот" .

Тим часом, найкращим дитячим фільмом 2019 року став "Фокстер & Макс".